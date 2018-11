Schweden Zug um Zug

Jede Nacht um halb zwei vernimmt man in Kiruna ein Grollen, das tief aus dem Erdreich kommt. Sekunden später zittern Wände, Bilderrahmen verschieben sich. Die Sprengmeister haben ihr Werk vollbracht, 80.000 Tonnen Gestein rauschen in einen Stollen. Die Abbau-Ration für den nächsten Tag.

Seit über 100 Jahren existiert die Mine bei Kiruna. Ihretwegen lebt diese Stadt, hoch oben im Norden Schwedens, weit jenseits des Polarkreises, ihretwegen stirbt sie. Und wird vielleicht neu geboren.

Unter Kiruna liegt der größte zusammenhängende Eisenerzstrang, von dem die Menschheit weiß. Vier Kilometer lang und bis zu 100 Meter dick. Teilweise liegt er bis zu zwei Kilometer tief. Im sogenannten Teilsohlenbruchbau wird Magnetit von höchster Reinheit gewonnen, das Stahlfirmen weltweit schätzen. Fast 80 Prozent des europäischen Eisenerzes stammen aus nordschwedischen Minen. Über die Hälfte davon aus Kiruna.

Noch liegt das Bergwerk etwas außerhalb. Aber der Erzstrang ragt schräg unter die Stadt. Die Bergarbeiter sprengen sich immer näher an sie heran. In die Hohlräume, die durch die Explosionen entstehen, rutschen Gestein und Erde nach, die Erdoberfläche sackt ab, eine Abbruchkante entsteht, und sie rückt immer näher an die Häuser der Stadt heran.

Deshalb muss Kiruna umziehen. Das Stadtzentrum wird vier Kilometer weiter neu aufgebaut. Von den 18.000 Einwohnern braucht jeder dritte ein neues Haus. Dutzende Geschäfte, die Eisenbahntrasse und die Nationalstraße werden verlegt, das Krankenhaus und die Feuerwache. Alles bezahlt vom schwedischen Staatskonzern LKAB, der die Mine betreibt. Knapp zwei Milliarden Euro stehen für die Umsiedlung zur Verfügung, etwas mehr als ein Drittel davon hat das Unternehmen bereits ausgegeben. Ein Megaprojekt, das sich nur lohnt, weil die Mine so profitabel ist. Spätestens 2040 soll der Umzug abgeschlossen sein.

1/11 Eine Bergbaumaschine, 540 Meter unter der Erde © Katrin Streicher 2/11 An der Oberfläche verbringen Jugendliche aus Kiruna die Polarnacht in einem Epa-Traktor – einem Fahrzeug, das es nur in Schweden gibt. © Katrin Streicher 3/11 Die Tanzlehrerin Jenny Baldemar wohnt in direkter Nachbarschaft zur Mine. © Katrin Streicher 4/11 Der Erzberg Luossavaara, aus dem heute kein Erz mehr gewonnen wird. Er wird nur noch zum Skifahren genutzt. © Katrin Streicher 5/11 Das Mädchen Maija in der Tracht der Samen. © Katrin Streicher 6/11 Umzug in einer WG. Das Bild im Regal ist von Benny Ekman. Seine Werke erzählen vom Stadtumzug und hängen in vielen Wohnungen Kirunas. © Katrin Streicher 7/11 Risse in der Landschaft zwischen der Mine und dem Stadtzentrum. Sie entstehen durch die nächtlichen Sprengungen in der Mine und bewegen sich immer weiter aufs Zentrum zu. © Katrin Streicher 8/11 Eine Wohngegend in Kiruna © Katrin Streicher 9/11 Ellen Autio lebt in einem der ältesten Häuser der Stadt. Das Haus wird demnächst abgerissen. © Katrin Streicher 10/11 Eine Straße, die sich entlang einer Steinwand durch das Eisenerzbergwerk zieht. © Katrin Streicher 11/11 Blick auf die Industrieanlagen des Bergwerks. Im Vordergrund ist die Abbruchkante zu sehen, die durch die Sprengungen beim Eisenerzabbau entsteht. © Katrin Streicher

Nach den Umzugswagen kommen die Abrissbagger. Überall kracht und staubt es. Doch Erinnerungen kann man nicht einfach in Kisten packen und ein paar Kilometer weiter ins Regal stellen. Kann die Seele einer Stadt umziehen?

Nahe der Abbruchkante hat die Gemeinde einige alte Fundamente stehen lassen, als eine Art Häuserfriedhof. Wer hier gewohnt hat, kehrt regelmäßig zurück. Erinnert sich an die Kinder, die frühmorgens durch den Neuschnee in die Schule stapften. Ein ehemaliger Bewohner brachte einmal sogar Möbel mit und stellte sie auf das Fundament, wo sie auch früher gestanden hatten. Um Fotos mit der Familie zu machen. Immer mal wieder kommt hier auch ein weißer Minibus vorbei. Am Steuer ein älterer Herr, die Sitze teilen sich Einheimische und Touristen. Der selbst ernannte Stadthistoriker erklärt allen geduldig, was wo stand und wo es bald stehen könnte. Aufklären will er. Für die Einheimischen ist es aber auch eine Abschiedstour. Und im Netz posten Kirunas Bewohner Fotos: vergilbte Aufnahmen von früher. Und immer wieder: Bagger, die sich durch Gebäude fressen. Irgendwo dazwischen steht: "Wir sehen im Trauern eine Stärke. Nur so können wir uns auf das Neue vorbereiten."

Aber es gibt auch jene, die im Neuen eine Chance sehen. Sie lassen sich anstecken von der Euphorie des Minenbetreibers und der Stadtverwaltung, die den Umzug als demokratisches Musterprojekt preisen. Grünflächen sollen entstehen, Räume für Kulturveranstaltungen und Austausch, ein Ort, an dem auch die Touristen gerne ein paar Tage mehr verbringen. Bis jetzt sind sie hier nur in die Schneemobile gestiegen und hinausgerast ins Ödland, auf der Suche nach den mystischen Nordlichtern. Und dann in den nächsten Flieger gen Süden.

Unternehmen und Gemeinde haben für ihre Vision sogar ein eigenes Wort geschaffen: stadsomvandling. Wandel statt Zwangsumsiedlung. Auf Kirunas Straßen überwiegt das Kopfschütteln über den PR-Trick.

Auf der Brache, wo einmal Tausende wohnen sollen, ist im vergangenen Sommer das neue Rathaus eröffnet worden. Ein lichtdurchfluteter Rundbau, der lange allein stand zwischen dem Gestrüpp. Nun reißen Bagger die Erde auf, erste Straßen entstehen. Auf dem Vorplatz ragt der wuchtige Uhrenturm in die Höhe, der zuvor das Dach des alten Rathauses zierte. Die Stahlkonstruktion, groß wie ein Kirchturm, wirkt wie ein Zugeständnis an die Trauernden. Als wolle sie sagen: Beruhigt euch, ich bin noch da.

Wer ein paar Tage in Kiruna verbringt, spürt, dass sich zwischen Freude und Trauer noch ein Gefühl mischt: Angst. Denn vieles in Kiruna ist ungewiss.

Zwar kauft der Minenbetreiber den Einwohnern ihre Grundstücke weit über dem Marktpreis ab und verspricht neue Häuser. Die existieren bis jetzt aber einzig auf den Bautafeln. Viele wissen nicht, ob sie sich die neuen Gebäude leisten können. Die Gemeinde verspricht bezahlbaren Wohnraum für alle, konkrete Pläne fordert die Opposition aber weitgehend vergebens. In den Kneipen erzählt man sich Geschichten von Nachbarn und Bekannten, die lieber hinaus aufs Land ziehen oder gleich in den Süden, wo es wärmer ist und die nächste Stadt nicht über 100 Kilometer entfernt.

Und die Wehmütigen fürchten beim Anblick der Entwürfe um den Charakter der Stadt. Die modernen Gebäude, die geraden Linien, Glas und Stahl, das alles ist nichts für Kirunas Nostalgiker. Sie müssen sich ohnehin schon mit dem Gedanken abfinden, dass die Bergarbeiterstadt, die die weite Ebene immer stolz überragt hat, ausgerechnet in einer Senke neu aufgebaut wird. Schmucklos mag Kiruna ja sein, sagen sie. Die vielen Plattenbauten mögen mehr an den Ostblock erinnern als an eine reiche skandinavische Stadt. Aber von Kiruna gehe etwas Grundehrliches aus. Eine bodenständige Zufriedenheit, die die Architekten, die aus Stockholm angereist waren, nicht in ihre Pläne gezeichnet hätten.

Zehnmal am Tag verlässt ein Zug mit Dutzenden Waggons die Mine auf dem Weg zum norwegischen Hafen Narvik. Erz im Wert von mehreren Hundertausend Euro fährt dann an der Stadt vorbei, das metallische Kreischen ist nicht zu überhören. Die randvollen Waggons sind wie eine Botschaft: Seht her, worauf ihr stolz sein könnt. Man kann aber auch etwas anderes herauslesen: Seht her, warum ihr überhaupt hier seid.