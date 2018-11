Statussymbole Ganz großer Stoff

Wir leben heute in Zeiten, in denen der überwiegende Teil der westlichen Gesellschaft genug anzuziehen hat, um nicht zu frieren. Das Problem ist eher das Gegenteil: Kleidung ist ein Überfluss-Artikel geworden, und wir haben jedes Verhältnis dazu verloren. Man hat sich daran gewöhnt, dass Kleidungsstücke Teil des Müllproblems geworden sind: Wenn etwas nicht mehr passt, geht man nicht zum Schneider, um es umarbeiten zu lassen, man wirft es weg. Zudem fluten Anziehsachen – in vielen Fällen wurden sie kaum getragen – in Form von Kleiderspenden die Märkte der Schwellenländer.

Uns ist das Gefühl dafür abhandengekommen, wie wertvoll Stoff vor nicht einmal hundert Jahren war. Und zwar nicht etwa Kaschmir, Mohair oder Seide. Sondern das Material, aus dem ganz normale Alltagskleidung bestand. Die wurde stetig ausgebessert und angepasst. Wer in alten Romanen blättert, liest dort oft lange Beschreibungen, aus welchen Stoffen etwas geschneidert war. Denn ob ein Kleid aus Kattun oder Seide war, sagte damals viel über eine Person aus.

So viel Stoff wie möglich an den Mann und an die Frau bringen zu können war ein Statussymbol in der Mode. Im 15. und 16. Jahrhundert zeigten sich Herren daher gern in ballonartigen Hosen, die mit Watte ausgepolstert waren. Man signalisierte damit, dass man sich durchaus mehr Stoff leisten konnte, als man für die Bedeckung des Leibes brauchte. Auch in späteren Jahrhunderten klotzte man auf diese Weise mit Stoff: Im Biedermeier etwa galten sogenannte Keulenärmel für die Damen als besonders kleidsam. Das waren stark aufgepuffte Ärmel, die den Eindruck erweckten, man habe Unterarme wie Popeye. 1986 präsentierte dann der Modeschöpfer Christian Lacroix Le Pouf, einen Rock, der sich ballonartig bauschte. Der Ballonrock stand für ein neues Spiel mit der Silhouette. Er brach mit den Konventionen, wie ein Rock auszusehen hatte, und somit auch damit, wie eine Frau auszusehen hatte. Er war auf eine irritierende Weise spielerisch, verbreiterte optisch die Hüfte und zeigte gleichzeitig so viel Bein wie ein Minirock. Das geschah, kurz bevor die Mode einem Zwang zu Schmalheit und Geradlinigkeit verfiel. Der Ballonrock wurde als schriller Ausreißer gering geschätzt – als ob diese Frauen einen Muffin als Kleidungsstück getragen hätten.

Heute sind Ballonformen in etlichen Kollektionen zurückgekehrt. Bei Stella McCartney und Valentino beispielsweise tauchen Kleider mit Keulenärmeln auf, bei Jil Sander gibt es Ballonhosen. Offenbar ist wieder mehr Spiel mit der Silhouette zugelassen. Schön wäre es, wenn damit auch mehr Wertschätzung für Stoff einherginge.

Foto: Peter Langer / Ziemlich aufgeblasen: Ballonrock von Jil Sander