Die großen Fragen der Liebe Passt sein Lebensrhythmus zu ihrem?

Die Frage: Maike und Tim haben sich auf einem Konzert kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Seither sind sie fast jedes Wochenende zusammen. Am Montag, wenn sie sich den Schlaf aus den Augen wäscht und ins Büro geht, schläft Tim noch fest. Er jobbt in verschiedenen Clubs an der Bar und steht meist erst auf, wenn sie schon den halben Tag gearbeitet hat. Irgendwann überlegt Maike, ob es nicht gescheiter wäre, sich von Tim zu trennen – sein Rhythmus und Lebensgefühl passen einfach nicht zu ihrem. Er ist mit einem unsteten Leben zufrieden, das sie nicht aushalten würde. Von Donnerstag an freut sich Maike dann doch wieder auf das gemeinsame Wochenende. Aber hat das eine Zukunft? Er wird so schnell keinen Bürojob finden, sodass ihre Leben besser zusammenpassen.

