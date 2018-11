Zahlenkombinationen "Hast du wieder die Zahlen vergessen?"

Als ich die Schule abgeschlossen hatte, war ich mir ganz sicher, dass ich etwas hinter mir lassen werde: Zahlen. Zahlen, die ich nicht verstehe. Kolonnen von Ziffern, die immer genau richtig hintereinander­­­geschrieben werden müssen. Und wenn nur eine Ziffer nicht stimmt, ist gleich alles falsch.

Greta ist elf Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 13 und fünf Jahren.

Es dauerte bis zu meiner ersten Steuererklärung – da ahnte ich, dass ich die Sache mit den Zahlen vielleicht doch nicht loswerden würde. Und so ging es weiter. Ich musste lernen, dass die ganze Welt voll auf Zahlen steht, nur ich nicht. Greta mag Zahlen auch sehr gerne. Greta ist das einzige Kind in meiner Familie, das genau weiß, wie viel Taschengeld ich ihm noch schulde. Sie ist auch ziemlich gut in Mathe. Ich frage mich manchmal, wie ich Greta finden würde, wenn ich mit ihr in die Schule gehen würde. Die Mädchen, die gut in Mathe waren, waren mir als Schüler immer ein Rätsel. Andererseits, wie würde Greta wohl mich finden, wenn ich neben ihr auf der Schulbank säße? Würde sie mich abschreiben lassen? Ich bin mir da nicht sicher. Es gab eine Sache, mit der man die Mädchen, die in Mathe gut waren, überhaupt nicht beeindrucken konnte: mit Mathe-Unkenntnis.

Es gibt so viele Zahlen, mit denen ich mich herumärgern muss. Zum Beispiel muss ich die Handynummern meiner Familie wissen, ich muss mir meine IBAN merken, regelmäßig wird meine Reisepassnummer abverlangt. An schlimmsten aber sind all die PINs.

Ich nenne hier mal eine PIN, die ich dauernd brauche, einfach damit sie mal irgendwo zum Nachschauen für mich notiert ist: 453000. Diesen Code muss ich ungefähr 58-mal am Tag in mein Smartphone eingeben, um den Bildschirm zu entsperren. Wenn ich den Code vergesse, frage ich Greta. Die kennt ihn. Ein wahres Kreuz sind auch all die Zahlenschlösser, mit denen meine Kinder umgehen müssen. Greta hatte an ihrer Schule einmal einen Spind, der mit einem Vorhängeschloss mit Zahlencode versehen war. Man musste dafür ein Rädchen mit einer Skala nach links und wieder nach rechts und wieder nach links drehen. Oder umgekehrt. Wenn ich Greta von der Schule abholte und die Schulmappe aus dem Spind holen sollte, musste ich stets unglaublich lange Zeit vor diesem Schrank verbringen. Wie ein Panzerknacker am Rädchen drehend, immer wieder neue Zahlenkombinationen ausprobierend. Bis Greta kam, fast mitleidig fragte: "Hast du wieder die Zahlen vergessen?", und mich erlöste.

Natürlich hat Greta auch ein Fahrradschloss mit Zahlencode. Und natürlich haben ihre Schwestern ebenfalls solche Schlösser für ihre Fahrräder. Man möchte ja nicht, dass ein Kind seinen Schlüssel verliert und dann das Rad für immer angeschlossen ist. Nur kann ich mir diese Zahlenkombinationen ebenfalls schwer merken.

Ich kann mir aber helfen: Ich wähle für jedes Kind einfach das Geburtsdatum als Kombination. So können sie auch die Kinder nicht vergessen. Ich habe festgestellt, das dies alle anderen Eltern auch so machen. Wenn du also weißt, wann ein Kind geboren ist, dann kannst du auch sein Fahrrad klauen.

Es gibt übrigens eine Zahlenfolge, die sich Greta schlecht merken kann: meinen Geburtstag. Neulich habe ich sie einmal gefragt. Es wollte ihr einfach nicht einfallen. Ich war schon etwas beleidigt. Da hatte Greta eine Idee: "Papa, hast du vielleicht am 45.30.00 Geburtstag?"