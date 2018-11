Antarktis Der große Riss

Anfang dieses Monats wurde in Rom die Ausstellung Un’Antologia des Fotografen Paolo Pellegrin eröffnet, eine Art Weltreise, die von den Dramen der Menschheit erzählt, von den Kriegen in den arabischen Ländern bis zu den Kriegen in amerikanischen Städten wie Rochester – Terroristen, Gangs, Gewalt hier wie dort.

Pellegrin, seit Langem Mitglied der Agentur Magnum und seit fast einem Jahrzehnt Mitarbeiter des ZEITmagazins, zeigt in seiner Ausstellung auch die Dramen der Natur, die natürlich ebenfalls von Menschen gemacht werden, von den Kohleabbaugebieten im Osten Deutschlands bis zu den menschenleeren Landschaften von Fukushima.

Wer durch die Ausstellung im Museum Maxxi geht, beginnt diese Weltreise zunächst in dunklen Räumen, die die Dramatik der Bilder unterstreichen. Der letzte Raum hingegen ist hell, strahlendes Licht, weiße Wände. Auf einer großen Fotografie ganz rechts im Raum ist die Antarktis zu sehen, Eis und Schnee, so weiß wie der Raum. Im ersten Moment sieht man nichts als die pure Schönheit der Natur.

Dieses eine Bild gehört zu einer Serie, die wir in diesem ZEITmagazin erstmals in Deutschland zeigen. Die Nasa hat die Klimaveränderung lange mithilfe von Satelliten überwacht, ab 2009 übernahmen das speziell ausgestattete Flugzeuge. Im vergangenen November ist Paolo Pellegrin in diesen Flugzeugen so tief über die Antarktis geflogen, dass ihm einmalige Aufnahmen gelungen sind, die, ja – was eigentlich zeigen? Die Schönheit der Natur? Ja, die auch. Aber die vielen Risse erzählen eben auch vom Drama der Antarktis, dem Schmelzen des Eises, ausgelöst durch den Anstieg der Temperaturen, dem von Menschen verursachten Klimawandel. "Nach all dem, was ich fotografiert habe", sagt Pellegrin, "glaube ich, dass der Klimawandel das wichtigste Thema unserer Lebenszeit und der unserer Kinder ist. Und es ist unsere Aufgabe, darauf so lange immer wieder aufmerksam zu machen, bis sich die Politik endlich ändert."

Die Landschaften überträfen die menschliche Vorstellungskraft, sagt er. "Ich habe eigentlich die ganze Zeit Ehrfurcht vor der Natur gespürt." Der Fotograf wird vermutlich einer der wenigen Zivilisten bleiben, die so tief über die Antarktis geflogen sind. Im kommenden Jahr wird das Programm von der Nasa beendet.