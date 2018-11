Boris Becker Über die Einschätzung von Attraktivität

Ebenso wie die Fähigkeit zum Selbstbetrug und der unerschütterliche Glaube an die eigene Großartigkeit hilft es dem Mann beim täglichen Überleben, dass er nicht besonders gut darin ist, einzuschätzen, wie attraktiv andere Männer für Frauen so sind. Das war schon zu Schulzeiten so, als der komplette männliche Teil eines Jahrgangs vom Glauben abfiel, als er hörte, Nicole aus der 12b sei nun mit Marko zusammen. "Mit Marko? DEM Marko?!?" Die Mädchen aber verstanden alle sofort.

Ein ähnliches Gefühl der Verunsicherung stellt sich bei mittelalten Männern ein, wenn sie lesen, welche prominenten deutschen Männer ab 50 für die Attraktivsten gehalten werden, laut einer Umfrage des "Partnerportals zweisam.de". Über den Sieger sollte sich niemand lange ärgern (Til Schweiger). Platz 2, Jürgen Klopp, geht in Ordnung, auf Platz 3 steht der zweifelsfrei schöne Sky du Mont. Aber was macht Campino auf Platz 4 und Boris Becker auf Platz 11 dieser Liste? Boris Becker sieht natürlich gut aus. Aber leben wirklich nur zehn prominente männliche Deutsche, die attraktiver sind als er? Der mittelalte Mann hadert: Ja, er kann nachvollziehen, dass sich manche Frauen wünschen, mit Boris Becker liiert zu sein. Aber finden die ihn alle richtig "hot"? Wirklich?

Nach einigem Grübeln interpretiert der mittelalte Mann die Spitzenplätze von Boris Becker und Campino daher so: Nahezu jeder Mann, der seiner Meinung nach höchstens durchschnittlich gut aussieht, also jeder erwachsene Marko, kann in seiner Wirkung auf Frauen urplötzlich ganz nach oben schießen. Also auch, rein theoretisch: der mittelalte Mann selbst.

Weil ihn diese Erklärung aber nicht ganz beruhigt, werden Zweifel laut: Die Umfrage muss einen methodischen Fehler haben! Die haben den Befragten eine viel zu kleine Auswahl an prominenten Männern vorgelegt! Und, einmal drin im methodenkritischen Denken: Wer oft vorkommt im Fernsehen, wird sicher viel häufiger genannt. Wobei: Kommt Campino da wirklich so oft vor? Und plötzlich ist Campino das noch viel größere Rätsel als Boris Becker. Der mittelalte Mann bleibt verwirrt zurück.

Es ist der fraglichen Qualität solcher Umfragen geschuldet, dass der Mann nichts dazulernt. Lägen in der Liste wirklich ausnahmslos hammerattraktive Männer vorn, der Mann würde langsam verstehen, was das ist: ein wirklich hammerattraktiver Mann. So aber lebt er weiter mit einer Attraktivitätserkennung, vergleichbar mit der Farberkennung von Maulwürfen. Danke, liebes Partnerportal zweisam.de.