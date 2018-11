Eintopf Eintopf gegen schlechte Laune

Feine Leute kombinieren natürlich Kartoffeln und Pasta nicht in einem Gericht. Ein Fehler. Dieser Eintopf hat genau die Art von Subschigkeit, die es braucht, wenn man einen wirklich schlechten Tag hatte. Man muss nur noch jemanden finden, der ihn für einen zubereitet. Denn ein bisschen Anstrengung fordert ja auch einfaches Kochen, und wenn man schon genervt ist, erscheint es einem unmöglich, auch noch Kartoffeln zu schälen und Kohlblätter zu waschen. Perfekt ist folgendes Szenario, ich würde sagen, es ist das unerreichte Paradies: Ich komme abends schlecht gelaunt nach Hause. Ich habe Hunger. Ich denke, der Kühlschrank ist leer. Aber dann fällt mir ein, dass ich ja noch etwas von diesem Eintopf vom Vortag habe. Ich wärme ihn auf, Kartoffeln und Pasta haben sich über Nacht zu einem stärkehaltigen Geschenk des Himmels vereint. Zuversicht kehrt zurück. Ein glückliches Leben scheint möglich. Aber letztlich ist so eine Suppe auch gut am Abend eines ganz normalen Tages.

Das Röstgemüse möglichst klein schneiden: Sellerie schälen, Möhren eventuell auch, alles in Würfel schneiden, Zwiebeln in Ringe. Das Gemüse mit dem Olivenöl in einen großen Topf geben. Großzügig salzen und pfeffern. Ungefähr 5 Minuten lang unter gelegentlichem Rühren dünsten. Dann mit Brühe aufgießen. Knoblauch schälen, mit der breiten Seite des Messers andrücken und hinzugeben. Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden, ebenfalls hinzugeben sowie Lorbeer, fein gehackten Rosmarin und Oregano. Aufkochen, Hitze herunterschalten, dass die Flüssigkeit nur noch simmert. Bis die Kartoffeln weich sind, ungefähr 12 bis 15 Minuten lang, köcheln lassen. Dann die Pasta und den in Streifen geschnittenen Schwarzkohl hinzufügen. Eventuell noch etwas Brühe oder Wasser hinzugießen. Köcheln lassen, bis die Pasta weich ist. Mit etwas Olivenöl und frisch geriebenem Parmesan servieren.

Eintopf mit Pasta, Kartoffeln und Schwarzkohl

Zutaten für 3 bis 4 Personen: 200 g Sellerieknolle, 200 g Möhren, 2 Zwiebeln, etwas Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffer, ungefähr 1,5 l Gemüsebrühe, 700 g Kartoffeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Lorbeerblatt, 2 Rosmarinzweige, 1 TL getrockneter Oregano, 250 g kurze Pasta (zum Beispiel Orecchiette), 1 Bund Schwarzkohl oder Grünkohl, etwas Parmesan