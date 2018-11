The Mandrake, London Die günstigsten Zimmer in den besten Hotels

Im zweiten Buch der Harry Potter-Serie nimmt der Held einmal aus Versehen die falsche Abzweigung und landet statt in der belebten Winkelgasse in der Nokturngasse, einer Art sozialem Brennpunkt der Zaubererwelt, wo üble Gestalten ihr Unwesen treiben. Für einen kurzen Moment meint man sich beim Betreten des Hotels The Mandrake im Londoner West End in diese Gasse verirrt zu haben. Man steht in einem schwarzen Tunnel, aus Lautsprechern tönt verschwörerischer Jazz, einzig am Ende des Tunnels leuchtet etwas Helles: ein Gemälde mit morbiden Motiven des Malers Jonas Burgert. Dann geht eine Tür auf, plötzlich befindet man sich in einer warmen, duftenden Lobby, und alle Finsternis ist vergessen. Der Kontrast ist natürlich Konzept, wie alles in diesem Haus mit seinem urbanen Esoterikstil. Auberginefarbene Vorhänge hängen von hohen Decken herab, in einer Ecke steht ein mannshoher Kelch mit Krähenfuß, in dem ein Strauß gestreifter Federn steckt. Über der Rezeption wacht ein silberner Vogel mit ausgebreiteten Flügeln – wie der Phoenix vor Dumbledores Büro. Ja, das Mandrake Hotel hat was von einem Nobel-Hogwarts. Der Tresen der Bar ist aus smaragdgrünem Stein mit angeblich heilenden Kräften, dahinter stehen zwischen den Flaschen Stoßzähne, Holzmasken und Glasgefäße, in denen wahrscheinlich Koboldgehirne eingelegt sind (sieht jedenfalls so aus). Die holzverkleidete Fassade des Innenhofs ist bis in die obersten Stockwerke mit Schlingpflanzen begrünt, auf der Terrasse stehen Palmen und Pfauenthrone. Das dreckige, laute London fühlt sich weit weg an. In eine Zeit, in der ruhelose Großstädter mithilfe von Tarotkarten, Gong-Meditationen und Kristallen nach Erlösung suchen, passt das Hotel perfekt. Hat man es erst mal durch den dunklen Tunnel geschafft, so das Versprechen, ist es bis zur inneren Mitte nicht mehr weit.

Erst im günstigsten Zimmer, der Nummer 18, holt einen die Realität wieder ein: Das Fenster lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Aber der Ausblick auf industrielle Backsteinbauten ist ohnehin nicht so spektakulär. Lieber sollte man sich der Minibar zuwenden, die hier ganz erstaunliche Produkte enthält. Zum Beispiel ein Fläschchen mit der Aufschrift "Botanical Euphoria", ein Elixier aus aphrodisischen Kräutern, das verspricht, "libido, sexual desire and performance" zu steigern. Wer nicht für eine wilde Liebesnacht angereist ist, probiert vielleicht ein paar Tropfen von der "Dream"-Tinktur. Auf einem Tischchen liegen Ausgaben von Siddhartha und A Clockwork Orange. In zwei Schranknischen thronen venezianische Masken, an der Decke hängt ein gläserner Leuchter. Das Zimmer ist durchaus gemütlich, aber sein okkulter Touch verleiht ihm auch etwas Unheimliches. In Hogwarts würde es wahrscheinlich im Slytherin-Flügel liegen.