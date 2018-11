Smartphonenutzung "Kann ich noch eine Stunde Screentime haben, pls?"

Lotta ist 13 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 11 und 5 Jahren.

Lotta hat ein Smartphone, so wie, glaube ich, jeder Jugendliche ihres Alters eins hat. Es gibt unter Eltern zwei unversöhnliche Lager, was den Umgang mit Smartphones angeht. Die häufigsten Argumente der Gegner sind, dass das Handy die Kommunikation untereinander unterbinde und Kinder verlernten, sich zu konzentrieren. Die Freunde des Smartphones führen hingegen an, dass jedes neue Medium, als es aufkam, für katastrophal gehalten wurde. Im Nachhinein sei aber alles besser als zuvor gewesen. Ich erinnere mich, dass in meiner Jugendzeit die Homecomputer aufkamen. Vor allem die Jungs hatten einen zu Hause und nutzten ihn meist für Computerspiele. Einige von meinen Schulkameraden sind heute Informatiker, einer wurde sogar Informatikprofessor. Ich weiß aber nicht, ob das an den Computern lag. Wären alle, die damals von ihren Eltern mit Homecomputern ausgestattet wurden, heute IT-Experten, würden sie auf den Straßen lungern. Ich kann meinen Eltern auch keinen Vorwurf machen, dass sie damals meinem Quengeln nicht nachgaben und mir keinen Computer kauften. Sie hatten offenbar geahnt, dass auch der aus mir keinen Professor machen würde. So schlecht war ich im Rechnen.

Ich selbst bin unschlüssig, ob das Smartphone Lotta mehr schadet oder nützt. Ich folge ihr auf Instagram. Ich kann nicht sagen, dass sie da schlechte Dinge anstellt. Sie lobt die Ponys auf dem Reiterhof ("So geil! Ihr müsst unbedingt mal vorbeikommen"). Sie zeigt Akrobatik mit Freundinnen ("Friends4ever!"). Allerdings wollte ich präventiv die Nutzung beschränken. Wir haben nun Bildschirmzeiten eingeführt. Ich habe eine App auf Lottas Handy installiert, die nach eineinhalb Stunden den meisten anderen Apps den Saft abdreht. Eineinhalb Stunden kann sie chatten, surfen und liken, dann tritt sie in den digitalen Schatten ein. Lotta nimmt das murrend hin, sie ist pragmatisch. Ich meinerseits empfinde diese App als unglaublich praktisch. Ich kann genau überwachen, wie viel Zeit Lotta online verbringt, kann einzelne Seiten sperren oder auch komplett das Internet verriegeln. Wenn Lotta mehr Zeit haben möchte, dann muss sie darum bitten: "Papa, kann ich noch eine Stunde Screentime haben, pls?" (pls heißt "please".) Es war für mich noch nie so einfach, gönnerhaft zu sein. Ich, der Verwalter der Bildschirmzeit!

Neulich erklärte mir eine Bekannte, warum sie wieder eine Tageszeitung abonniert hat. Sie habe gemerkt, dass sie auf dem Smartphone ihre E-Books lese, ihre Mails, ihre Nachrichten und manchmal auch Serien schaue. Was sie auch tue – für ihre Tochter sehe es aus, als ob sie immer das Gleiche mache, nämlich in ihr Handy starren. Deswegen habe sie jetzt wieder Papiermedien im Haus – damit sie der Kleinen ein besseres Vorbild sein könne.

Da kamen mir kurz Zweifel, ob ich meine Furcht, mein Kind hantiere in seinem Leben zu viel mit Smartphone-Apps, tatsächlich mit einer Smartphone-App auflösen kann. Dann entdeckte ich, dass ich auch auf meinem eigenen Smartphone die Bildschirmzeit überprüfen kann. 7 Stunden 41 Minuten für heute stand da. Das kann nicht sein, ich würde es gerne nachrechnen. Aber ich weiß nicht, wie das geht.