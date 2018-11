Welcome-Kamera Mirko Borsche will sich zu Hause sicherer fühlen

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Wohnungen kann man inzwischen auf viele Arten aufwerten: durch eine Heizung, die man aus der Ferne steuern kann, den Sprachcomputer Alexa oder durch Wetterstationen, die nicht nur die Temperatur anzeigen, sondern auch das CO₂-Level. (Ich habe einmal die von Netatmo ausprobiert – das Ergebnis war schockierend. Wer hätte gedacht, dass mein Wohnzimmer so hohe CO₂-Werte hat?!)

Die Digitalisierung soll helfen, das Wohnen nicht nur einfacher und effizienter zu machen, sondern auch sicherer. Ich habe mir deshalb die Welcome-Kamera von Netatmo zum Testen bestellt. Mit ihrem schmalen Gehäuse ist sie so unaufdringlich wie eine Vase oder ein Lautsprecher. Sie nimmt jeden Menschen auf, der zur Tür hereinkommt, identifiziert ihn per Gesichtserkennung und verschickt eine Nachricht an den Wohnungsbesitzer (siehe Abbildung). Handelt es sich um eine noch nicht abgespeicherte Person, bekommt man eine Nachricht mit dem Hinweis: "Unbekanntes Gesicht gesehen."

Der große Vorteil liegt also darin, dass man durch die Fotos der Kamera Einbrecher identifizieren könnte. Andererseits gibt es auch einen Nachteil. Wenn man – wie ich – vergisst, die Privatsphäre so einzustellen, dass bekannte Gesichter nicht mehr gemeldet oder aufgezeichnet werden, kriegt man jedes Mal eine Nachricht, wenn jemand an der Kamera vorbeiläuft. Da das in einer Wohnung recht häufig passiert, habe ich inzwischen gefühlt 10.000 Fotos von meiner Familie, dem Nachbarsjungen und auch von mir selber zugeschickt bekommen. Es gibt auch Fotos, auf denen unsere Nachbarin meine Tochter auf dem Arm hält – da hat die Kamera die Gesichter auseinandergeschnitten, um sie einzeln zu identifizieren. Das ist ein bisschen gruselig.

Technische Daten

Größe: 4,5 x 4,5 x 15,5 cm

Gewicht: 399 g

Besonderheit: Infrarot-Nachtsicht

Preis: 179,99 Euro