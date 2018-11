Harald Martenstein Über die Architektur Frankfurts

Zwei oder drei Mal durfte ich an öffentlichen Diskussionen über Architektur teilnehmen, weil ich so skurril bin. Mein Vorbild als Architekturkritiker ist Prinz Charles. Mir kann es gar nicht vorgestrig genug sein. Zeitgenössische Bauten sind oft eindrucksvoll, womöglich ist das Kunst. Bildende Kunst ist meiner Meinung nach mehr was zum Angucken oder zur Selbstverwirklichung, drin leben will ich nicht. Für die ZEIT durfte ich mal in Dessau in einem der Meisterhäuser des Bauhauses wohnen, um darüber eine Reportage zu schreiben. Danach habe ich angefangen, eisern zu sparen, damit ich mir eines Tages ein Bauernhaus mit Fachwerk oder eine Fischerhütte mit Reetdach leisten kann.

