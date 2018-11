Köche in Frankfurt Typisch Frankfurt

Beim Kochen funktioniert die Integration von Einwanderern in Deutschland hervorragend. Sobald die Zugewanderten, egal aus welcher Kultur sie stammen, sich hier nur ein bisschen heimisch fühlen, verlernen sie das Kochen. Sie passen sich an die deutsche Leitkultur an, die verlangt, dass man sich bei der Zubereitung von Essen sehr beeilt und möglichst wenig Geld ausgibt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden