Die großen Fragen der Liebe Warum friert die Liebe ein?

Die Frage: Charlotte hat mit ihrem Freund Tobias ihren dreißigsten Geburtstag gefeiert. Es war eine große Party. Alle fanden das Essen lecker, es wurde getanzt, getrunken und viel fotografiert. Als Charlotte am nächsten Morgen auf die Badezimmerwaage tritt, stößt sie einen Schrei aus. "Ich bin alt, ich bin fett!", stöhnt sie. Die gute Stimmung ist dahin. In den nächsten Tagen kommen Fotos und Videoclips. "Du siehst toll aus", sagt Tobias. "Nie hätte ich gedacht, dass es so schlimm ist, ich muss abnehmen", seufzt Charlotte. Seither wird sie immer dünner, aber die Luft ist dick zwischen beiden, denn Charlotte fühlt sich erotisch am Nullpunkt. Tobias versucht, sie umzustimmen; dann zieht er sich gekränkt zurück. "Wenn du für mich attraktiv bist, bedeutet dir das wohl nichts!"

