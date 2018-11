Schmerz "Dinge tun weh, auch wenn sie das nicht mehr sollten"

Luna hat manchmal Probleme mit Schmerzen. Schmerzen im Nacken, Schmerzen im Kiefer. Manchmal, sagt sie, könne sie gar nichts essen, manchmal nicht schlafen vor lauter Schmerzen. Ich glaube, ich habe Schmerz anders kennengelernt als meine Tochter. Für mich ist Schmerz etwas, das kommt, wenn was kaputt ist. Man muss es reparieren, dann ist der Schmerz weg. Wenn es weiter wehtut, ist immer noch was kaputt. Wenn der Arzt sagt, es ist nichts kaputt, aber trotzdem Schmerzen da sind, bildet man sich was ein. Oder man ist eine Memme. Ein Bekannter von mir hatte immer wieder über Schmerzen in der Herzgegend geklagt. Er ging zum Arzt, der Arzt untersuchte ihn und meinte, er sei gesund. Irgendwie dachte ich damals, mein Bekannter sei eine Memme. Ich wollte das nicht denken, aber irgendwie dachte ich es doch, auch wenn es unfair war. Dann hatte er einen Zusammenbruch und musste wegen Burn-outs seinen Job aufgeben. Er hätte auf sein Herz hören sollen.

