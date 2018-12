Zukunftsvision Stimmlos

Während die anderen Ressorts der ZEIT in dieser Ausgabe zurückschauen auf das vergangene Jahr, wagen wir eine Vorschau: Weil niemand weiß, was im kommenden Jahr passieren wird, weil niemand weiß, was die sogenannte Zukunft so bringt (selbst die Redaktion des ZEITmagazins tut das nicht), haben wir für diese Ausgabe die beiden Autoren Jana Burbach und Hernán D. Caro gebeten, ein Drehbuch zu schreiben. Unsere Vorgabe war nur, dass die Handlung im Jahr 2019 spielen soll.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden