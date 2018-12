Die großen Fragen der Liebe Ist alles wieder gut, wenn er sich entschuldigt?

Die Frage: Fritz ist groß, hat breite Schultern und eine laute Stimme. Er leitet einen Handwerksbetrieb. Wenn er einen Lehrling zusammenstaucht, spendiert er ihm nach Feierabend ein Bier, und alles ist wieder gut. Nur seine Frau Anna besteht seit dem letzten Krach auf getrennten Schlafzimmern. "Wie oft soll ich mich denn noch entschuldigen? Es tut mir leid, ich bin eben nicht sensibel genug, ich mache es auch bestimmt nicht wieder", sagt er. "Ich brauche meinen Abstand", entgegnet Anna, "ich bin es leid, dass du dich entschuldigst und behauptest, du hast es eingesehen, aber bei nächster Gelegenheit schreist du mich doch wieder an!" – "Was kann ich nur tun, dass du mir wieder vertraust?", fragt Fritz hilflos. "Das weiß ich auch nicht", seufzt Anna, "in mir ist da etwas zerbrochen."

