Internetradio NTS Mirko Borsche entdeckt auf einem Internetradio-Sender verblüffende Musik

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Bei uns im Büro hören wir oft Musik, wenn wir vor dem Computer sitzen. Eines Tages schwärmte uns einer unserer Grafiker, Jacob, von einem Internetradio-Sender vor, den er aus England kennt. (Jacob stammt aus London.) Er heißt NTS und spielt alles von Trip-Hop über Flamenco bis hin zu südafrikanischem Jazz. Auf der Website kann man aus einer langen Liste von Musikrichtungen etwas aussuchen und bekommt die Sendungen angezeigt, in denen es gespielt wird.

Wir sind bei einer Sendung namens Lavender Kite Audio Research Hour hängen geblieben, bei einer Folge, die der Musik von Steeldrums gewidmet war. Das sind karibische Blechtrommeln. Erst waren wir nicht sicher, welche Lieder uns da vorgespielt wurden; wegen der ungewöhnlichen Interpretationen erkennt man vieles nicht wieder. Dann hörten wir doch einige bekannte Melodien raus: I Want You Back von den Jackson 5 zum Beispiel. Oder Stand By Me von Ben E. King. Wir haben daraus ein Spiel gemacht: Wer errät zuerst, um welchen Song es sich handelt? Es war nicht einfach. Die Melodien hat man zwar im Ohr – den Namen der Lieder meist nicht.

Wenn man sich dafür interessiert, neue Musik zu entdecken, die etwas abgefahrener ist, findet man im Internet oft bessere Sachen als im normalen Radio. Bei NTS kann man auf der Website auch Musikvideos schauen oder kurze Filme von Live-Auftritten und Studio-Sessions. Einige NTS-DJs sind in dem Londoner Museum Tate Modern aufgetreten, andere machen Live-Sendungen und gehen damit auf Tour. "Von Musikliebhabern für Musikliebhaber gebaut", schreiben sie über den Sender. Gut, dass Jacob uns davon erzählt hat.

Weitere Informationen

URL: www.nts.live

Sitz der Redaktion: London, Manchester, L.A.

Kategorie: Internetradio mit Videos

Preis: gratis