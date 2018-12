Schoko-Pistazien-Kekse Kostbare Kekse

Ich wollte diese Kekse schon lange einmal backen, aber wegen meiner (zugegebenermaßen höchstens punktuell auftretenden) Sparsamkeit habe ich es immer wieder hinausgezögert und auf einen festlichen Anlass gewartet, den Beginn des Advents. Denn: Wissen Sie, wie teuer Pistazien sind? Zumindest die geschälten, ungesalzenen. Die gesalzenen sind aus irgendeinem Grund günstiger.

Ich lese immer wieder, Fleisch sei zwar billig wie nie, dürfe aber auf gar keinen Fall teurer werden, weil diejenigen mit kleinem Geldbeutel es dann nicht mehr bezahlen könnten.

Aber was ist mit Pistazien? Und Macadamia-Nüssen? Die sind noch teurer und schmecken noch besser als Pistazien. Und wenn wir schon einmal dabei sind: Champagner? Warum lässt der Staat zu, dass nur Reiche ihn sich leisten können? Das ist das Gegenteil von guter Sozialpolitik, wenn man mich fragt.

Zucker und Butter mit der Hand verkneten. Eier verquirlen, mit einem Löffel unterrühren. Mehl, Kakao, Backpulver vermengen und unterrühren. Alles zu einem Teig kneten. Pistazien in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten, dann grob zerkleinern, entweder mit einem Messer oder im Mörser. In den Teig kneten. Schokoladentropfen in den Teig kneten. Backblech mit Backpapier auslegen. Mit den Fingern aus dem Teig aprikosengroße Stücke formen, leicht andrücken und mit mindestens 2 cm Abstand auf das Blech setzen. Wenn man nicht zu viel vom rohen Teig nascht, was schwierig ist, braucht man eventuell ein zweites Blech. Bei 160° Umluft ungefähr 15 Minuten lang backen. Auskühlen lassen.

Schoko-Pistazien-Kekse

Zutaten für 1 bis 2 Bleche: 300 g Zucker, 150 g weiche Butter, 2 Eier, 280 g Mehl, 50 g Kakaopulver, 1 TL Backpulver, 150 g Pistazien (ungesalzen, geschält), 100 g Schokoladentropfen (zartbitter)