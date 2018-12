Deutschland Buchhandlungen

Quelle: Adressbuch des deutschen Buchhandels und eigene Berechnungen © Laura Edelbacher

Karte: Anzahl der Buchhandlungen je 100.000 Einwohner pro Großstadt



Jetzt, kurz vor Weihnachten, kann es in den Buchläden ganz schön eng werden. Schließlich sind Bücher das beliebteste Weihnachtsgeschenk. Jeder dritte Deutsche möchte laut einer Umfrage wenigstens eines verschenken. Unsere Karte zeigt, in welchen Städten man theoretisch am entspanntesten stöbern kann, weil die Buchladen-Dichte dort am höchsten ist. Es ist erwartungsgemäß dort, wo viele Studenten leben: in Heidelberg, Göttingen und Würzburg. Mehr als 15 Buchläden je 100.000 Einwohner finden sich hier. Die Zahl haben wir mithilfe einer Datenbank des deutschen Buchhandels ermittelt, in der fast alle Buchläden registriert sind. Es gibt auch Überraschungen in der Statistik. Etwa, dass Darmstadt die Buchmessestadt Frankfurt schlägt und Cottbus Leipzig, das auch eine Buchmesse hat. Oder, dass die Autostadt Ingolstadt mit dem kulturbeflissenen München mithält. Noch gibt es 6000 Buchhandlungen, etwa 100 verschwinden pro Jahr. Nur die Hälfte aller Bücher wird heute in Läden gekauft, das Geschäft lohnt sich nicht mehr so. Und immer mehr Leute gucken lieber Netflix-Serien, als Bücher zu lesen.