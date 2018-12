Die großen Fragen der Liebe Wie einigt sich die Patchworkfamilie an Weihnachten?

Die Frage: Thomas und Barbara sind geschieden und haben das gemeinsame Sorgerecht für den sechsjährigen Marco. Bisher haben sie Weihnachten so geregelt: An Heiligabend feierte Barbara mit ihrer Mutter und Marco. Am ersten Feiertag holte der Vater Marco ab und feierte am Abend noch einmal mit den Großeltern. Seit einem knappen Jahr ist Thomas mit einer neuen Frau zusammen, die eine Tochter in Marcos Alter hat. Nun will er mit Barbara tauschen – er bekommt Heiligabend, damit die Kinder zusammen feiern können. Marco finde das auch toll! Barbara ist sauer. "Das hättest du zuerst mit mir besprechen müssen! Du kannst doch nicht Marco als Verbündeten anwerben und mich umzingeln!" – "Findest du diesen Vergleich nicht zu kriegerisch?", wehrt sich Thomas.

