Goldene Kleidung Goldene Zeiten

Wozu ist Gold eigentlich gut? Lenin wollte damit öffentliche Toiletten bauen. Er versprach: "Wenn wir im Weltausmaß gesiegt haben, dann werden wir, denke ich, in den Straßen einiger der größten Städte der Welt öffentliche Bedürfnisanstalten aus Gold bauen." Er hielt das für die "gerechteste" Verwendung von Gold für "Generationen, die nicht vergessen haben, wie man um des Goldes willen zehn Millionen Menschen hingeschlachtet und dreißig Millionen zu Krüppeln gemacht hat".

Des Goldes wegen ist viel Blut vergossen worden – etwa als die Spanier im 16. Jahrhundert das Volk der Azteken auslöschten. Wer Gold hat, der hat auch Macht. Das ist einer der Gründe, warum Bekleidung für Herren seit je selten golden ist: Der klassische Anzug ist dem Vorbild des protestantischen Kaufmanns nachempfunden. Früher trugen Männer dunkle Anzüge, weil sie ihren Wohlstand nicht zur Schau stellen wollten. Für die Herrenmode war das allerdings eine ziemliche Katastrophe, denn seither präsentieren sich Männer nur im Sport- oder Freizeitlook farbig. Bei der formalen Garderobe heißt es noch immer: dunkler Anzug.

Gelegentlich bemüht sich die Mode, den Herrn aus dieser Tristesse zu befreien, so auch diesen Winter: In den Herrenkollektionen vieler Designer taucht Edelmetall auf. Raf Simons etwa hat goldene Hosen entworfen. Bei Tom Ford sehen wir goldene Jacken, bei Dolce & Gabbana goldene Schuhe. So schön diese Looks auch sind – man würde sie nicht unbedingt zu einem Geschäftstermin anziehen. Denn wenn wir goldene Kleidung im Alltag sehen, funktionieren wir immer noch reflexhaft wie vor Jahrhunderten: Wir sprechen dem Gegenüber den Geschäftssinn ab. Ein dunkler Anzug wirkt deutlich vertrauenerweckender. Goldenes Garn repräsentierte immer den Kleidungsstil des Adels und der Leute, die ihr Geld verprassen. Und auch heute würde man jemanden, der in einer goldenen Weste zum Lunch käme, für wenig seriös halten. Dabei sind wir alle schlechte Geschäftsleute, wenn man unseren Umgang mit dem täglichen Gold betrachtet. Denn ein Kilo Smartphone enthält mehr Reingold als ein Kilo Golderz. Anstatt ein kaputtes Handy wegzuwerfen, sollten wir den Elektroschrott besser einschmelzen.

Dass Gold als so überaus begehrenswert gilt, hat vor allem damit zu tun, dass dieses Metall recht selten ist. Angeblich würden die gesamten Goldvorräte der Erde insgesamt nur einen Würfel von 21,43 Meter Kantenlänge ergeben. Das hätte für nicht viele Toiletten gereicht. Zum Glück ist aus Lenins Plan nichts geworden.

Foto: Peter Langer / Alles was glänzt: Goldfarbene Hose von Raf Simons