Karottensuppe mit Kokosmilch Leicht und lecker

Ich habe lange überlegt: Hat man am 19. Dezember, am Tag, an dem diese Ausgabe erscheint, schon den Punkt erreicht, an dem man eigentlich kein Essen mehr sehen kann? Oder doch erst in der Woche danach, wenn das Fest vorbei ist?

Ich habe mich jedenfalls entschieden, hier etwas Würzig-Vegan-Karges vorzustellen, eine Art Anti-Gänsebraten, denn mein Eindruck ist, dass es an üppigen Rezepten derzeit nicht fehlt. Was aber soll man zwischen all den Weihnachtsfeiern essen? Und was am 25. Dezember abends, wenn man eigentlich keinen Hunger hat, aber etwas im Bauch braucht? Diese Suppe. Sie ist besonders cremig durch die Kokosmilch und vor allem durch das Weglassen von jeder Art von Brühe oder Wasser. Die Würzpaste ist auch für andere Gerichte verwendbar, zum Beispiel für Currys auf Kokosmilchbasis, in die man Gemüse, Fleisch oder Fisch gibt. Man kann solche Pasten auch im Asiamarkt kaufen, aber das Selbermachen ist recht einfach, und das Ergebnis schmeckt besser. Man investiert also vielleicht einfach in einen dieser großen, schweren Mörser aus dem Asiamarkt.

Für die Currypaste die Chilischoten klein schneiden, Kerne eventuell entfernen, je nachdem, wie scharf man es mag. Zwiebeln fein hacken, Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken, Zitronengras klein schneiden. Alles in den Mörser geben, Koriander- und Kreuzkümmelsamen dazugeben und das Ganze zu einer groben Paste vermengen. Zuletzt Kurkuma und Salz hinzufügen. Für die Suppe das Kokosöl in einen Topf geben, darin die Paste erhitzen, bis sie zu duften beginnt. Dann geschälte, in grobe Stücke geschnittene Karotten dazugeben, kurz andünsten. Mit Kokosmilch aufgießen. Ungefähr eine halbe Stunde lang bei geschlossenem Deckel auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Zum Schluss pürieren und eventuell nachsalzen.

Karottensuppe mit Kokosmilch

Zutaten für 2 Personen:

Für die Currypaste: 2 kleine rote Chilischoten, 2 mittelgroße Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 40 g Ingwer, 2 Stangen Zitronengras (klein geschnitten), 2 TL Koriandersamen, 1 TL Kreuzkümmelsamen, 1 TL gemahlene Kurkuma, 1 TL Salz

Für die Suppe: 2 EL Kokosöl, 700 g Karotten, 400 ml Kokosmilch (1 Dose)