Theresa May Die blaue Lady

Heute, am ursprünglich avisierten Tag von Großbritanniens EU-Austritt, lehnte das britische Parlament mal wieder den Vertrag ab, den Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union verhandelt hat. Ein weiteres Mal kondensierte die monströse Unabsehbarkeit des Brexits in einer einzelnen Abstimmung – und blieb doch über sie hinaus bestehen.



Theresa May, als irrende Herrin des Chaos, hat zumindest rein optisch zuletzt für Ruhe sorgen wollen, in ihren eisblauen Blazern, azurblauen Mänteln und himmelblauen Tweed-Jackets. Und ohne uns an dieser Stelle schon wieder aus modischen Gründen über die Königin der edgy kitten heels zu ereifern, wie man es über einen Mann und seine Garderobe niemals täte, wollen wir hier Mays ausgesuchtes Blau als eine Geste und eine politische Botschaft verstanden wissen, die wir für Sie zu deuten suchen.



Denn Kleidung kann, wenn man sie lässt, sehr gesprächig sein. Um Theresa May zu verstehen, auch als Gegenpol zu – apropos Männer und Mode – Parlamentspräsident John Bercow und seinen postapokalyptischen Quatschkrawatten, konsultieren wir das Pantone-Faltfarbregister.



Theresa Mays Blautöne changieren nämlich nicht um irgendein Blau. Im Zentrum ihrer Farbauswahl steht eins, das die Nummer 1258A8 des Farbregisters trägt und einen Namen: Tory Blue. Diese Farbe steht für Loyalität, Stärke, Weisheit und Vertrauen. Auf uns wirkt so ein Farbwert beruhigend. Es lässt uns an die Ruhe des Meeres denken, an einen windstillen Tag an den Stränden von Brighton, Bournemouth oder Newquay. Ausgeschlossen, dass jemand, der sich in so einem Blau zu kleiden weiß, die Situation nicht im Griff haben könnte. Den verwirrten Britinnen und Briten vor ihren Endgeräten können wir nur raten, die Augen leicht zusammenzukneifen und sich beim Anblick des verschwommenen Blaus an ein langweiliges Ufer zu imaginieren, wo das größte Problem der Aufstellwinkel des Strandstuhls ist.

Psychologisch gesehen machen es die Tories mit ihrem verbindlichen Farbwert genau richtig. Wie der BP-Konzern Aral schaffen sie sich über die Farbe eine corporate identity, die aus meilenweiter Entfernung noch zu erkennen ist – sei es als Tankstelle oder eben als Premierministerin. Auch Margaret Thatcher trug gern Blau. Doch während Thatcher als "Eiserne Lady" in die Geschichte eingegangen ist, wird Theresa May mangels anderer Charakteristika vielleicht als die "Blaue Lady" im Gedächtnis bleiben. Würde ja auch passen: das Blau als duldende Hintergrundfarbe, ewig da, aber doch irgendwie akzentlos.



Wenn in Zeiten politischer Unsicherheit keine Gewissheit mehr sicher an ihrem Platz vertaut ist, muss Politik auf klare Symbole zurückgreifen. Heute trug May Rot im Parlament. Was wollte sie uns damit sagen?