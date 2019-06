Bauhausmädels Noch jemand ohne Bubikopf?

Walter Gropius, Johannes Itten, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam: Diese Namen sind dieses Jahr schon oft gefallen, wenn es um diejenigen geht, die das vor 100 Jahren gegründete Bauhaus (1919–1933) geprägt haben. Aber waren an dieser Schule für Architektur, Design, freie wie angewandte Kunst nicht auch insgesamt 500 Studentinnen eingeschrieben? Wurde nicht oft genug geschwärmt von der modernen Sachlichkeit des Umgangs, die an den wechselnden Standorten Weimar, Dessau und Berlin gelebt worden sei? Von Marianne Brandt, deren Metallarbeiten als Designikonen gelten – ihre Teekanne wird bis heute von Alessi produziert –, ist trotzdem nur selten die Rede. Von Anni Albers, deren Webarbeiten immer noch Modedesigner inspirieren, ebenso wenig. Genau wie von der Fotografin Lucia Moholy oder der Möbeldesignerin Alma Buscher, deren stapelbare Möbel die Ordnung im Kinderzimmer revolutionierten. Die Fotografien, die wir heute von freien, kühnen Frauen am Bauhaus sehen, sind trügerisch. Lässig posieren sie in Unterhemd und mit Bubikopf, blinzeln auf dem Dach des Ateliers in die Sonne und entdecken den Spaß an der Selbstinszenierung. Denn mit der Emanzipation hatte es das Bauhaus nicht so, allen radikal modernen Posen zum Trotz. Zwar hatte der erste Schulleiter Walter Gropius proklamiert: "Keine Unterschiede zwischen dem schönen und starken Geschlecht. Absolute Gleichberechtigung, aber auch absolute gleiche Pflichten in der Arbeit aller Handwerker." Dennoch wurden den Frauen oft die Werkstattplätze verweigert, für die sie sich beworben hatten: In der Töpferei wollte der Formmeister Gerhard Marcks sie nicht haben, Carl Schlemmer mochte Frauen grundsätzlich nicht an Architekturprojekten beteiligen, in der Metallwerkstatt und in der Wandmalerei war es bis auf wenige Ausnahmen ebenso. Also fanden sich die meisten in der Webklasse wieder, die als Handwerksmodul nicht gerade großes Ansehen genoss. "Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt, und sei es nur zum Zeitvertreib", reimte der Maler Oskar Schlemmer. Ziemlich höhnisch, aber dennoch wirkt die "Frauenklasse" der Handweberei heute wie eine verschworene Gemeinschaft, die sich eben doch sehr gut zu behaupten wusste gegen den Meister- und Männerkult. Bauhausfrauen habe es übrigens eigentlich gar nicht gegeben, sagt Patrick Rössler, Autor des bei Taschen erschienenen Buches Bauhausmädels, das die Biografien dieser Pionierinnen erzählt: "Bauhausmädels, das war ein feststehender Begriff. Und wer es auf die Kunstschule geschafft hatte, konnte stolz sein, dazuzugehören. Bauhausmädel zu sein, war eine Auszeichnung." Auch so ändern sich die Zeiten: Damals stand das Mädel für das Gegenteil von heute: für Selbstbewusstsein, Avantgarde und Emanzipation.