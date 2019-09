Luigi Colani Unser Mann aus dem Windkanal

In wenigen Porträts über den deutschen Designer Luigi Colani fehlt der Hinweis, dass er nicht nur Gegenstände und Produkte runder und geschmeidiger machen wollte, sondern auch seinen Vornamen – wurde er doch 1928 in Berlin noch als Lutz geboren und nannte sich später konsequent Luigi. Das klang immer auch wie ein leiser Vorwurf: der Berliner Lutz, der sich italienischer und weltgewandter macht, als er es ist. Wann genau er sich den neuen Vornamen Luigi zulegte, nämlich schon mit 19 Jahren, als er nach Paris ging, um dort Aerodynamik zu studieren, und dass sein Vater aus der italienischen Schweiz stammte, diese Hinweise fehlten oft in den Porträts.



Als Luigi Colani auf dem Höhepunkt seines Schaffens war, in den Siebziger- und Achtzigerjahren, war er der wohl bekannteste Designer der Deutschen. Er entwarf den kompletten Hausstand für sie: Zahnbürsten, Armbanduhren, Waschbecken, Sparbüchsen, alles sah immer so aus, als sei es dem Windkanal entschlüpft. Seine Kugelküche für Poggenpohl (1970) war ein entscheidender Entwurf. Der Name Colani war in dieser Zeit, ähnlich wie Alessi oder Starck, eine Art Synonym für Design geworden. Als Luigi Colani älter wurde, war er den Deutschen suspekt geworden. Es schien, als goutierten sie weder seine runden Formen noch seine überaus selbstbewusste Art, von sich selbst zu reden.



Als er 80 wurde, schrieb die Süddeutsche Zeitung: „Er ist der größte Angeber der Designgeschichte – aber auch einer der wichtigsten Gestalter.“ Die Aussage hinter dem Gedankenstrich war nämlich schon ein wenig in Vergessenheit geraten. Dass er sich etwa schon sehr früh, vor fast fünf Jahrzehnten, um den Entwurf eines Autos bemühte, das nur 1,7 Liter Benzin verbrauchen sollte – er hatte schließlich Aerodynamik studiert –, daran erinnerte sich kaum jemand mehr. Andere Designer wurden plötzlich verehrt, er selbst zog sich zurück nach Shanghai, wo man ihm, wie er fand, mehr Respekt zolle.



Mit dem ZEITmagazin sprach er kurz vor seinem 90. Geburtstag noch einmal. Er war altersweise geworden und stimmte Töne an, die man von ihm nicht kannte, nachdenkliche und sogar selbstkritische. Er habe immer gedacht, 100 Jahre alt zu werden, sagte er. Er sprach in der Vergangenheitsform, so als dächte er es inzwischen nicht mehr.



Luigi Colani starb am 16. September im Alter von 91 Jahren, nicht von 100 Jahren.