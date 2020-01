Wohndesign Wohnen kann ganz schön unvernünftig sein

3/11

Das Wohnzimmer in den Hamptons aus einer anderen Perspektive: Die Designerin Sasha Bikoff wuchs in New York auf und studierte in Paris. "In meiner Kindheit in New York City waren die Interieurs extrem minimalistisch", erklärt sie. Ihr Memphis-Interesse sei eine unmittelbare Reaktion auf all das gewesen. "Es ist alles andere als zurückhaltend. Es ist ein Statement."