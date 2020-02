Interior Manche haben Möbel, manche haben Interior

Interior-Bilderstrecken sind im Grunde wie die Yellow Press, nur gediegener und sehr viel weniger geächtet. Aber ist die Frage, wie jemand wohnt, nicht auch ziemlich privat? Oder sogar noch privater als die Frage, in welchen Schuhen jemand vor die Tür geht? Der in Samt gebundene Band Interior versammelt einiges an Interior Design von berühmten Bewohnern aus 100 Jahren, vieles davon selbst gestaltet, etwa von Yves Klein, Coco Chanel und Karl Lagerfeld. Wenn diese erlesenen Einrichtungen nicht nur immer so menschenleer wären! Das unterscheidet die Interior-Fotografie dann eben doch gewaltig vom Klatschblatt.