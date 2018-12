Beziehungen "Was ist eine Freundschaft wert, die man nicht intensiv führt?"

Neulich hat mich Luna bei einem Treffen versetzt, weil sie eine Freundin im Krankenhaus besuchen wollte. Es war für Luna das Wichtigste, bei ihrer Freundin zu sein. Ich hatte den Namen der Freundin kaum gehört, und Luna kennt sie auch erst seit etwa einem Jahr. Sie behandelt sie aber, als wären sie schon ein Leben lang engste Freundinnen. Für Freundinnen und Freunde tut Luna alles. Es muss eine angenehme Sache sein, eine Freundin von Luna zu sein. Sie macht viel für andere. Ich rate ihr manchmal, doch erst mal auf Abstand zu bleiben und sich nicht so intensiv mit neuen Freundschaften zu befassen, damit sie nicht so traurig ist, wenn etwas schiefgeht. "Aber was ist denn eine Freundschaft wert, wenn man sie nicht intensiv führt?", fragt Luna. Wenn sie jemanden kennenlernt, kann sie mir lange von diesem Menschen erzählen. Es ist dann, als ob sie eine neue Welt entdecken würde.

Eigentlich beneide ich Luna darum, wie sie mit ihren Freunden umgeht. Sie weiß ganz genau, was ein Freund ist. Nämlich ein Mensch, dem sie beisteht und der sie durch das Leben begleitet. Menschen in meinem Alter wissen das oft nicht mehr so genau. Wir sagen "Freunde" zu Leuten, die wir kaum kennen. Manche reden gerne von ihren "echten Freunden", also den Leuten, die sie seit vielen Jahren kennen. Aber man redet nicht so gerne darüber, welchen Inhalt solche Freundschaften eigentlich noch haben. Nur weil ein Freund schon lange da ist, muss man noch lange keinen engen Austausch pflegen.

Mich hält eigentlich nichts davon ab, Menschen genau so kennenzulernen, wie meine Tochter das tut. Und niemand würde mir verbieten, neue Freundschaften zu schließen. Niemand hindert jemanden wie mich daran, an der Welt von anderen intensiv teilzuhaben. Und niemand schreibt mir vor, mich nicht viel mehr um die Menschen zu kümmern, die ich heute schon meine Freunde nenne. Und zu schauen, ob es nicht auch bei den alten Freunden Neues kennenzulernen gibt.

Luna ist 19 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 13, 11 und 5 Jahren.

Wenn einer von Lunas Freunden in Schwierigkeiten ist, lässt sie alles stehen und liegen, um schnell da zu sein. Wenn Luna jemanden fragt: "Wie geht es dir?", möchte sie wirklich genau wissen, wie es der Person geht. Und es gibt keinen Zweifel, kein schlechtes Gefühl, keinen inneren Abgrund, über den Luna mit ihren Freunden nicht reden könnte. Wenn ich hingegen frage: "Wie geht’s?", setze ich meistens voraus, dass schon alles in Ordnung ist. Und was würde ich tun, falls nicht? Inwiefern wäre ich wirklich eine Hilfe? Ein echter Freund?

Ich erinnere mich an die Nacht, als Luna geboren wurde. Ich verließ damals völlig überwältigt das Krankenhaus. Der Schnee fiel in dicken Flocken wie bei Doktor Schiwago. Ich wusste nicht, wohin mit mir, und rief einen Freund an. Keine halbe Stunde später saßen wir miteinander in einer Bar, tranken Whiskey, der eigentlich viel zu teuer für uns war, und rauchten dicke Zigarren. Tiefer hatte ich Freundschaft nie empfunden.

Wenn Bekannte von mir heute Kinder bekommen, erfahre ich das meistens durch ein Posting auf Instagram – und setze ein Herzchen darunter. Als wäre ich nur ein Facebook-Freund. Das Harte am Aufziehen von Kindern ist weniger, dass sie sich ständig verändern. Hart ist, dass sie einem immer wieder zeigen, wie man sich selbst verändert hat.