Janosch Herr Janosch, worauf kann man sich freuen?

Wie redet man mit Pflanzen? Das weiß keiner besser als Herr Wondrak, dem die Leserinnen und Leser des ZEITmagazins jede Woche in Janoschs Kolumne begegnen: Mit Pflanzen muss man auf Latein reden, da sie lateinische Namen haben. Wichtig ist, dass man nicht nur redet, sondern ihnen auch mal zuhört. Diese Antwort ist so klug um die Ecke gedacht wie alle Antworten, die der beleibte Herr im gelb-schwarz geringelten Schwimmanzug gibt. Und hat ein so glücklicher Mensch wie Wondrak gute Vorsätze fürs Jahr? Ja, "Sitzenbleiben und die Vögel pfeifen lassen".