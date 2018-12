Pasta mit Pilzen Risotto ohne Reis

Die leitmotivartig wiederkehrende Frage meines Lebens lautet: Soll ich heute Pasta oder Risotto kochen? Manchmal kommt es mir so vor, als kochte ich zwischendurch nur andere Sachen, um am nächsten Tag wieder eine Pasta oder einen Risotto zubereiten zu können. Ich habe auch schon davon gehört, dass in Italien beides in eher kleinen Mengen als Gang eines Menüs oder als Beilage gegessen wird. Aber ich esse große deutsche Portionen und nichts anderes danach oder dazu. Und ich weiß, dass Sie es auch tun. Vor mir können Sie es ruhig zugeben. Ich habe gute Nachrichten für Sie: Man muss sich zwischen den beiden nicht entscheiden, denn man kann Pasta auch wie einen Risotto zubereiten. Genial. Man kocht die Pasta einfach wie Risottoreis zusammen mit allen anderen Zutaten, sodass am Ende ein großer Topf Cremigkeit herauskommt.

Die Zwiebel fein hacken, in Olivenöl zusammen mit dem in Streifen oder kleine Würfel geschnittenen Speck andünsten, ungefähr 5 Minuten lang. Man kann übrigens statt Speck auch luftgetrocknete Schweinebacke verwenden, das heißt dann Guanciale. Nicht so leicht aufzutreiben, aber es lohnt sich, weil Guanciale etwas feiner schmeckt, nicht so geräuchert eben.

Die Pilze in mundgerechte Stücke schneiden und in den Topf geben, mit Weißwein ablöschen. Salzen und pfeffern. Sobald der Wein etwas verkocht ist, die Pasta dazugeben. Mit Brühe aufgießen, sodass die Pasta nicht ganz bedeckt ist, Flüssigkeit einkochen lassen. Den Vorgang wie beim Risotto wiederholen, bis die Pasta gar ist. Sie benötigt etwas mehr Zeit als auf der Packung angegeben. Zum Schluss gehackte Petersilie und geriebenen Parmesan unterrühren.

Pasta mit Pilzen

Zutaten für 2 Personen: 1 kleine Zwiebel, 2 EL Olivenöl, 100 g Speck oder Pancetta, 350 g Pilze (zum Beispiel Steinpilze, Kräutersaitlinge, Austernpilze, Shiitake), 120 ml Weißwein, Salz, Pfeffer, 300 g kurze Pasta (zum Beispiel Rigatoni), 700 bis 800 ml Gemüsebrühe, 1 Handvoll gehackte Petersilie, etwas Parmesan