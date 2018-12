Unter Strom Mirko Borsche hört lokale Radiosender aus ganz Europa

Im Büro haben wir Leute aus Portugal, Irland, Kassel und Wuppertal, aus ganz Europa also. Da wir beim Arbeiten oft Musik hören und jeder seinen eigenen Geschmack hat, sitzen wir alle mit Kopfhörern da, was ein bisschen schade ist. Um den Gemeinschafts-Spirit ein bisschen zu beleben, hat Kolja eine neue Regel eingeführt: Jeden Tag sucht ein anderer einen lokalen Radiosender aus seiner Heimat im Internet raus. Und alle müssen zuhören. Mit Werbung und allem Pipapo. Am Anfang habe ich gelacht, weil ich die Idee ein bisschen seltsam fand. Dann begann das Experiment.

Erster Tag: der Lokalsender Eagle Radio aus dem englischen Surrey, ein Tipp von unserem britischen Grafiker Jacob. Ein seltsames Erlebnis. Einerseits konnte ich natürlich alles verstehen. Andererseits hatten die Blitzermeldungen zu irgendwelchen Kreuzungen dort so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Zweiter Tag: Radio Wuppertal. Das hatte zwar mehr Bezug zu Deutschland, aber mir wurde beim Anhören der Lokalnachrichten etwas anderes bewusst: Selbst im eigenen Land bekommt man kaum mit, was in anderen Orten geschieht. Es war schon lustig, den Berichten über die Ü-50-Party aus der Gegend zu folgen. (Die drei Stunden deutscher Popmusik waren schwierig, aber machbar.)

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Dritter Tag: Ede FM aus den Niederlanden. Man konnte zwar kein Wort verstehen, hörte aber gleich einen Unterschied im Ton und in der Laune, mit der die Sendungen moderiert wurden. Ein bisschen fühlte ich mich in Urlaubsstimmung versetzt. Es hat mich an meine letzte Auslandsreise erinnert, bei der ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin und dabei Radio gehört habe. Verstanden habe ich nichts. Aber es hat mich trotzdem unterhalten.

