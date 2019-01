Die großen Fragen der Liebe Soll sie den gleichen Test machen wie er?

Die Frage: Daniel und Judith haben sich verlobt, mit Champagner und Ring. Daniel ist Anwalt in einer aufstrebenden Kanzlei. Judith hat lächelnd mitgemacht, so was ist nicht so sehr ihr Ding, sie arbeitet als Sozialpädagogin in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und schmunzelt über Daniels Ausflüge in den Luxus. Aber Daniel hat noch etwas mitgebracht, einen offiziell wirkenden Brief. Er enthält die Auskunft eines amerikanischen Instituts, dass bei Daniel nach einer Genom-Analyse keine Erbkrankheiten für von ihm gezeugte Kinder zu befürchten sind. "Das solltest du auch machen!", schlägt Daniel vor. "Man muss diese Möglichkeiten nutzen!" Judith schüttelt den Kopf. "Das Leben ist immer riskant. Ich will es nehmen, wie es kommt!"

