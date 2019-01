Harald Martenstein Über Totschweigen und Pressefreiheit

Eine ZEIT-Online-Kolumnistenkollegin, die liebenswerte Mely Kiyak, hat ein Buch mit dem Namen Haltung geschrieben. Darin befasst sie sich auch mit dem Rechtspopulismus. Zum Umgang mit diesem Phänomen schlägt sie folgende Vorgehensweise vor: "Zum Schweigen verdonnern, Demonstrationen sofort auflösen, sobald ein Regelverstoß stattfindet." Sie zitiert zustimmend eine Politologin, die sagt: "Der Gegner muss gehört werden; der Feind gehört verboten." Auftrittsverbote in Talkshows könnten der erste Schritt sein, das betrifft natürlich vor allem die AfD. Ein anderer ZEIT-Kollege, Alard von Kittlitz, hat vor einigen Wochen gefordert, diese Partei in den Medien weitgehend totzuschweigen: "Die AfD angreifen, indem man sie ignoriert." Mehr noch, auch über das Thema Migration oder Flüchtlinge solle so wenig wie möglich berichtet werden: "Je weniger Geraune über Flüchtlinge, desto weniger AfD."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden