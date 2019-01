Die großen Fragen der Liebe Warum kann er ihre Trauer nicht verstehen?

Die Frage: Seit Rosa und Jan ein Paar sind, ist Rosas Mutter der gemeinsame Feind. Sie empört sich darüber, dass Jan schon einmal verheiratet war und zwei Kinder aus dieser Ehe versorgen muss. Sie droht, ihre Tochter zu enterben, und erscheint nicht auf der Hochzeitsfeier. Nach diesem Eklat bricht Rosa mit ihrer Mutter. So geht das viele Jahre; dann erleidet Rosas Mutter einen Schlaganfall, fällt ins Koma und stirbt im Krankenhaus. Rosa ist sehr betroffen, sie weint und grübelt, diskutiert mit Jan, ob sie vielleicht eine Mitschuld an dem Schlaganfall trifft und was sie hätte tun können, um ihn zu verhindern. "Ich verstehe das nicht", sagt Jan. "Sie hat uns nur Schwierigkeiten gemacht, wir hatten uns doch schon lange von ihr verabschiedet!"

