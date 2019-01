Die großen Fragen der Liebe Sollen sie aus Vernunftgründen heiraten?

Die Frage: Lars und Emma sind Ende zwanzig und haben gerade ihr erstes Kind bekommen. Sie wohnen schon länger zusammen, lieben sich und fühlen sich beide gut in ihrer Beziehung. Nur heiraten wollen sie nicht: Es gebe dafür keinen rechten Grund, finden sie, schließlich sei ja das Kind eine Bindung fürs Leben. Bekannte warnen, es könne schwierig werden, falls einer von beiden krank werde oder einem von beiden etwas zustoßen sollte. Blieben sie unverheiratet, habe der andere dann keinerlei Rechte, beerbe auch nicht automatisch den Partner. Nun fragen sich Lars und Emma: Sollen sie wirklich aus so unromantischen Gründen heiraten? Muss man denn immer vom Schlimmsten ausgehen? Kann nicht alles einfach so bleiben, wie es ist?

