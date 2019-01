Möbeldesign Meisterinnen der Farbe

Die Design-Branche war jahrzehntelang von Männern dominiert. Doch das ändert sich gerade. In London, Paris, Amsterdam, Trient und Mailand haben wir Möbeldesignerinnen in ihren Ateliers besucht. Viele lassen sich von der Mode inspirieren, wir haben sie in aktuellen Kollektionen fotografiert. Und sie gefragt: Gibt es weibliches Design überhaupt? Woher beziehen sie ihre Ideen? Und wie werden wir in Zukunft wohnen?