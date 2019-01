Bewerbungen Über Bewerbungen

Anfang Januar schrieb das englische Königshaus einige Jobs aus: Unter anderem suchen Charles und Camilla einen persönlichen Assistenten. Wir stellen uns exklusiv die Sichtung der Bewerbungen vor: Es ist Abend, Charles und Camilla haben sich einen Tee gekocht, beide haben je einen Hund und etwa 15 Mappen auf den Knien.

Camilla: "Du fängst an."

Charles: "Also: 'Ich habe Erfahrung im Training von Königlichen ... bin als 'the special one' zu Höherem berufen ... '"

Camilla: "Ha, José Mourinho! Kein schlechter Mann: Der lässt die Presse schön auflaufen." (murmelt:) "Und deine Mutter sicher auch ..."

Charles: "Darling, ich verstehe dich so schlecht."

Camilla: "Ich sagte: Gib mir doch mal das Foto!" (Sie hält es in den Schein des Kaminfeuers und lächelt versonnen.)

Charles: (nervös) "Äh ... lass uns mal weitermachen, bitte. Was wäre hiermit? Eine Bewerbung aus Brüssel: ein Herr, Moment, O-e-t-t-i-n-g-e-r! Er schreibt: 'It came to my ears that you a new assistant search ...'"

Camilla: "Süß! Gib ihm den Sommerjob im Palast-Giftshop."

Charles: "Noch jemand aus Deutschland: '... trage ein von im Namen ... Hannover ... wer weiß, vielleicht sogar mit Ihnen verwandt ...'"

Camilla: "Von deiner Verwandtschaft haben wir schon genug!"

Charles: "'... bin mit modernen Gedanken in einem sehr traditionellen Haus gescheitert ... verspreche mir von Ihrer Familie mehr Offenheit ...'"

Camilla: "Ist das nicht diese deutsche Ministerin? Für Verteidigung? Die will doch bloß mal woandershin reisen als nach Afghanistan und Mali!"

Charles: "Und zwar in Flugzeugen, die auch wirklich fliegen! Nächste Mappe: '... erfahren im Krisenmanagement ... könnte die Duchess beim Schuhekaufen beraten ...' Hmm, das Foto erinnert irgendwie an Theresa ..."

Camilla: (augenrollend) "... May! Unverschämtheit. Aber lass mich mal überlegen ... Suchen wir nicht auch einen Pferdepfleger?"

Charles: "Du bist so gemein. Ich liebe dich!"

Camilla: "Später, Darling, später! Ich formulier schon mal: 'In diesem Job können Sie den ein oder anderen – jetzt pass auf – Ausritt managen ...'"

Charles: (kichert) "'... und es macht Ihnen sicher nichts aus, wenn die Pferde mal austreten!'" (Das Telefon klingelt)

Charles: "Hallo, Mama! Nein, Mama, überhaupt nicht, Camilla und ich wollten sowieso gerade ..."

Camilla: "Ich ruf jetzt mal Mourinho an."