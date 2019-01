Erwachsensein "Ich bin noch gar nicht da"

Luna ist 19 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 13, 11 und 5 Jahren.

Luna ist neunzehn Jahre alt und denkt daran, wie es sein wird, zwanzig zu werden. Zwanzig, sagt sie, klinge nach Erwachsensein. Und davor hat sie großen Respekt: "Ich kann mir die Welt bis zum Abitur vorstellen, aber die Welt nach dem Abitur nicht mehr." Sie sagt, dass sie das Gefühl habe, da draußen werde etwas von ihr erwartet, da würden Fähigkeiten verlangt, ein Lebenslauf, ein Profil. Aber sie selbst sei gar nicht so weit. Sie sei eben erst dabei, zu verstehen, wer sie selbst sei, da werde schon verlangt, die gesamte Story ihrer Persönlichkeit auftischen zu können. "Ich bin noch gar nicht da und habe schon die Angst, den Anschluss zu verlieren", sagt sie. "Wenn ich mir vorstelle, wie es sein muss, erwachsen zu sein, dann stelle ich es mir genau so vor: die Rolle gefunden zu haben."

Luna sagt, das setze sie unter Druck. Sie habe das Gefühl, alle anderen seien schon weiter. Die hätten sich schon spezialisiert, wüssten, dass sie einmal Betriebswirte, Berater oder Ärzte werden wollen.

Für die sei das Abitur nur eine Sprungschanze, etwas, das einem die passende Note zum Numerus Clausus verschafft, eine Station auf dem Weg nach oben. Für Luna ist das Abitur dagegen eine Nebelwand. "Wie es danach weitergeht, ist für mich so ungewiss."

Ich hätte gerne einen klugen Tipp, aber es fällt mir schwer. Denn einerseits hat Luna ja recht. Es gehört zum Erwachsensein, dass man für sich selbst sorgen kann, dass man einen Beruf ergreift, dass man sich selbst fordert, dass man etwas leistet und dass man etwas – ja, liefert. Denn wer etwas leistet, der bekommt auch Wertschätzung.

Allerdings ertappe ich mich selbst dabei, wie mir diese Sätze meiner Tochter missfallen. Ich hätte nämlich im Grunde lieber, dass sie erklärt, sie wolle Anwältin werden oder Lehrerin oder Erzieherin. Als Elternteil glaubt man, wenn ein Kind eine Berufung gefunden habe oder einen Job, mit dem man Geld verdient, dann könne man hinter irgendetwas einen Haken machen. Denn wenn man einen Job hat, hat man einen Platz in der Gesellschaft. Dann wird man in seiner Rolle bestätigt. Und man kann sagen: "Ich bin das und das." Wie etwa: "Ich bin Journalist." Aber bin ich das?

Vermutlich stimmt das nicht. Nur weil man etwas gefunden hat, mit dem man Geld verdienen kann, ist man weder erwachsen noch in der Menschwerdung abgeschlossen. Was sich vor allem ändert, ist, dass man für seine Umwelt einfacher einzuordnen ist. Man hat eine Vorstellung, wozu man da ist.

Wer Kinder hat, hat den Vorteil, dass sie oder er sich immer wieder von solchen Vorstellungen befreien muss, die einem selbstverständlich erscheinen. Warum soll denn das, was man tut, um Geld zu verdienen, den ganzen Menschen ausmachen? Und warum darf man nur das "sein", was einem die Gesellschaft anbietet? Die ganze Kindheit bringen wir unseren Kindern bei, dass sie wertvoll sind genau so, wie sie sind, und wenn wir sie schließlich in die Welt hinauslassen, sollen sie sich möglichst schnell in ein Zahnrädchen verwandeln. Von dieser Perspektive aus sieht die Welt der Erwachsenen unerfreulich aus wie eine Fabriketage.

"Gibt es einen Beruf für Menschen, die sich einfach nur sehr für andere Menschen interessieren?", fragt Luna. Wir müssen ihn schnell erfinden.