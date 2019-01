Die großen Fragen der Liebe Warum verschwieg er, dass er eine andere hat?

Die Frage: Karla studiert in München, sie ist 23 und Single. Neulich hat sie im Zug Frederic aus Hamburg kennengelernt, der ihr gut gefällt. In seiner Freizeit geht er gern tauchen, genau wie sie. Gemeinsam fliegen sie zum Tauchen ans Rote Meer. Sie verstehen sich, vermeiden aber alle Gespräch darüber, wie fest ihre Beziehung eigentlich ist. Sie sehen sich alle paar Wochen, und Karla merkt, dass sie mehr an Frederic hängt als er an ihr – aber vielleicht ist er ja nur scheu? Als sie ihn im Sommer in Südfrankreich besucht, wo er als Tauchlehrer arbeitet, gesteht er ihr beim ersten Treffen, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat. Karla ist entsetzt, warum hat er ihr das nicht vorher gesagt? "Du hattest doch schon gebucht, ich wollte es dir lieber persönlich sagen."

