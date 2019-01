Red Dead Redemption 2 Mirko Borsche spielt ein Computerspiel – und fühlt sich wie ein Kinoheld

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Nachdem ich letzte Woche über die guten alten C64-Spiele geschrieben habe, will ich diese Woche von einem Computerspiel erzählen, das für die Zukunft steht: Red Dead Redemption 2. Es ist der dritte Teil einer Reihe, die im Wilden Westen spielt, so aufwendig produziert, dass man die Bilder für die eines Spielfilms halten könnte. Es geht, grob gesagt, um die Abenteuer des Outlaws Arthur Morgan, der mit seiner Bande durch Amerika zieht. Sein Weg beginnt in einer kalten Gegend mit hohen Bergen, die offenbar den Rocky Mountains nachempfunden wurde, und führt ihn von dort in immer wärmere Regionen. Wie er sich verhält – ob er eher ein ehrenvoller Typ ist oder ein Verbrecher, der andere ausraubt und umlegt –, entscheidet der Spieler.

Als ich das Spiel gespielt habe, wurde ich komplett in die Handlung hineingezogen. Alle Details – das Pferd, das gefüttert werden muss, die Gegner, die mit Lassos gefangen werden – sind so gut dargestellt, dass man sich beim Spielen so fühlt, als sei man die Hauptfigur eines Films. Verstärkt wurde der Effekt durch den Fernseher, den ich an meine Playstation angeschlossen hatte: ein Modell mit sogenanntem Ambilight, was bedeutet, dass den Fernseher eine Art Aura in den Farben des Bildes umgibt. Früher hatte ich über solche Geräte geschmunzelt, nun genoss ich, wie lebensecht die Szenerie wirkte.

Netflix hat kürzlich den interaktiven Film Black Mirror: Bandersnatch gezeigt, der nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert: Der Zuschauer kann in die Handlung eingreifen, sich während des Guckens für den einen oder anderen Plot-Verlauf entscheiden. Es wird spannend zu sehen, wie Spiele und Filme in Zukunft immer weiter verschmelzen.

Weitere Informationen:

Altersfreigabe: ab 18

Hersteller: Rockstar Games

Geeignet für: Playstation 4, Xbox One

Preis: 39,99 Euro