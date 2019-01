Abschiebungen Die Unbeirrbare

Am frühen Abend des 23. Juli 2018 erscheint ein Video auf Facebook. Zu sehen ist das gerötete Gesicht einer jungen Schwedin mit blonden Haaren und schwarz-grüner Brille. Elin Ersson, 21, läuft durch den Gang einer Turkish-Airlines-Maschine, die von Göteborg nach Istanbul fliegen soll. Auf Englisch spricht sie in die Videokamera ihres Handys, mit dem sie die Szene auf Facebook live und öffentlich streamt.

"In diesem Flieger sitzt jemand, der nach Afghanistan abgeschoben werden soll, wo Krieg herrscht und er wahrscheinlich getötet werden wird", sagt sie. "Ich tue, was ich kann, um sein Leben zu retten." Tausende Internetnutzer sehen ihr dabei zu, wie sie sich weigert, Platz zu nehmen, solange der Flüchtling an Bord ist. Sie sehen die irritierten Gesichter der Passagiere und Erssons verweinte Augen, einmal verrutscht das Bild, weil jemand versucht, ihr das Handy wegzunehmen.

Schließlich erlaubt der Pilot, dass der Afghane und sie von Bord gehen. Die Passagiere um sie herum klatschen. Ein Flüchtlingsdrama in Echtzeit. Und, wie sich später herausstellen wird, ein Missverständnis.

Das Video ist 14:06 Minuten lang, ein verwackeltes Hochformat von mittlerer Qualität. Trotzdem – oder gerade deshalb – geht es rasend schnell um die Welt. Internetnutzer verbreiten es in Deutschland, Amerika, Afghanistan, Ägypten, Russland und der Türkei. Sie nennen die Schwedin eine "Heldin" und eine "Hoffnung für die Menschheit", ihre Nachrichten sind mit Herzen und klatschenden Emojis geschmückt. 50.000 Facebook-Nutzer schauen es am selben Abend. 5,4 Millionen haben es bis heute geklickt. Eine Londoner Produktionsfirma, die über die Rettung später den Kurzfilm Grounded gedreht hat, spricht von mehr als 13 Millionen Zuschauern weltweit.

In einer Zeit, in der Regierungen über ihre Einwanderungspolitik stürzen und Rechtspopulisten die Macht übernehmen, scheint der Clip vielen Liberalen Hoffnung zu geben. Seht her, lautet seine Botschaft, trotz all der Hetze gibt es noch Menschen, die für das Gute einstehen.

Heute gibt es noch eine andere Erzählung. Sie handelt nicht von Mut und Mitmenschlichkeit, sondern von der Frage, ob die spektakuläre Rettung eine Straftat war.

Am Montag, dem 4. Februar 2019, wird das Bezirksgericht Göteborg darüber verhandeln, ob Elin Ersson an jenem Julitag gegen das Luftfahrtgesetz verstoßen hat. Mehrere Anzeigen sind gegen sie eingegangen. Sie kamen nicht von Turkish Airlines oder dem Betreiber des Flughafens, wie man vermuten könnte. Sondern von Privatpersonen. Nach Angaben des Staatsanwalts waren es vor allem Menschen, die das Video gesehen oder davon gelesen hatten. Andere hatten an Bord des betroffenen Flugzeugs gesessen. "Ihre Aktion hat unter einigen Passagieren für Verwirrung, Irritation und Angst gesorgt", sagt Staatsanwalt James von Reis. Wird Ersson für schuldig befunden, muss sie eine Geldstrafe zahlen oder für bis zu sechs Monate ins Gefängnis gehen.

Wer ist diese Frau, die für die einen eine Heldin und für die anderen eine Kriminelle ist? Was wurde aus dem Flüchtling, den sie damals retten wollte?

Das ZEITmagazin und die Deutsche Welle, die bei dieser Recherche zusammenarbeiten, haben mit beiden gesprochen und mit vielen, die sie kennen. Wo möglich, wurden die Informationen durch Anwaltsbriefe, Gerichtsunterlagen und Nachfragen bei den schwedischen und afghanischen Behörden überprüft. Es ist ein Fall, der viel aussagt über die Widersprüche der Flüchtlingspolitik. Und über die Macht und Ohnmacht des Einzelnen.

ELIN ERSSON – In den ersten Monaten nach ihrer Aktion im Flugzeug ist es nicht schwer, sich mit Ersson in einem Café in Göteborg zu verabreden. Sie studiert Sozialarbeit, abends passt es ihr am besten. Sitzt man der 21-Jährigen gegenüber, fällt auf, wie weich ihre Gesichtszüge noch sind. Die blonden Haare hat sie zu einem struppigen Zopf gebunden, in dem hellgrüne Strähnen schimmern. An ihrem rechten Handgelenk trägt sie ein Armband, das an die Buchstaben-Ketten von Babys erinnert. Auf ihrem linken Unterarm prangt ein Tattoo in Wikinger-Runen: "Einfach schwimmen", ein Zitat aus Findet Nemo . Die Geschichte des kleinen Clownfischs, der von bösen Menschen gefangen wird und von seinem ängstlichen Vater gerettet werden muss, ist Erssons Lieblingsfilm.

Politik, sagt sie, habe in ihrem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Ihr Vater und der Großvater waren Sozialdemokraten und stolz darauf, in Schweden zu leben; einem Land, in dem sich die Menschen umeinander kümmern. Schon als Schülerin, erzählt Ersson, sei sie immer wütend geworden, wenn jemand wegen seiner Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung gehänselt wurde.

Sie war 18, als im Sommer 2015 Tausende minderjährige Flüchtlinge in Schweden ankamen und das Land eine Willkommenskultur erlebte, die der deutschen ganz ähnlich war. Die Flüchtlinge wurden mit Kleidern und Blumen beschenkt, die Lehrer an Erssons Schule überlegten, einige von ihnen in der Turnhalle unterzubringen. Doch so wie in Deutschland kühlte die Euphorie schnell ab. 163.000 Flüchtlinge kamen bis zum Ende des Jahres. 163.000 in einem Land mit zehn Millionen Einwohnern. Gemessen an seiner Größe, nahm Schweden mehr Menschen auf als jedes andere europäische Land.

Die stellvertretende Premierministerin, eine Grüne, weinte, als sie im November 2015 mit dem Regierungschef eine drastische Verschärfung der Asylgesetze verkündete: Minderjährige Flüchtlinge durften ihre Familien nicht mehr nachholen wie bisher. Permanente Aufenthaltsgenehmigungen wurden gestrichen. An der Öresundbrücke wurden Grenzkontrollen eingeführt. Seitdem, findet Ersson, ist Schweden ein anderes Land: eines, das sich nicht kümmern, sondern abschotten will.

Lange sah sie Flüchtlinge vor allem in den Nachrichten. 2017, sie war damals 20, zog sie nach Göteborg und sprach zum ersten Mal mit jungen Afghanen. Die Flüchtlinge demonstrierten mit einem elftägigen Sitzstreik gegen Abschiebungen in ihr Heimatland, Ersson setzte sich mehrere Tage dazu. "Ich brauchte etwas, das größer war als ich", sagt sie während des Interviews in Göteborg. Nach dem Sitzstreik zogen sie jeden Freitag durch die Stadt, um der schwedischen Migrationsbehörde Berichte zum nicht enden wollenden Krieg in Afghanistan zu überreichen. Ersson und ihre Freunde waren überzeugt: Menschen dorthin zu schicken bedeutete, sie in den Tod zu schicken. An der Abschiebepolitik änderten ihre Demonstrationen nichts.

Die Schicksale der Flüchtlinge – viele von ihnen nur etwas jünger als sie – zeigten ihr, was andere Angehörige ihrer Generation erleben mussten. Anders als sie empfanden sie die Zukunft als Bedrohung. Grund war das schwedische Asylrecht: Wer unter 18 ist, darf zur Schule gehen, Schwedisch lernen, bei einer Gastfamilie leben, manchmal sogar arbeiten. Wer über 18 ist, verliert diese Rechte. Ersson erzählt von afghanischen Schülern, die aus Sorge um ihr Asyl depressiv wurden und nicht mehr zur Schule gingen; von Teenagern, die an ihrem 18. Geburtstag bei ihren schwedischen Gasteltern ausziehen mussten; von jungen Erwachsenen, die sich umgebracht haben, nachdem der Abschiebebescheid kam.