Alexander Scheer "Das ist immer das Ziel: Nicht mehr nachzudenken"

Es ist keineswegs normal, dass sich ein Mann, so extrovertiert er sein mag, an seinem Arbeitsplatz komplett auszieht. Von dem Schauspieler Alexander Scheer ist dies überliefert. Nachdem das letzte Foto für das Shooting dieser Ausgabe gemacht war – es zeigt ihn in einer Lacklederhose in einer schwarz-weiß gekachelten Badewanne liegend, irgendwo in Berlin-Charlottenburg –, stand Alexander Scheer also klitschnass in der Wohnung, so erzählt es ein Mitglied des Teams, und entkleidete sich bis auf die Haut. Jeder der Anwesenden konnte ihm dabei zuschauen, aber das war ihm offensichtlich egal. Alexander Scheer ist ein Mann des vollen Körpereinsatzes, der sich im Alter von 42 Jahren das Kindliche bewahrt hat.

