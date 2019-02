Harald Martenstein Über Gefahreneinschätzungen

Nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht, beim Arbeiter-Samariter-Bund. Zuerst sollte ich als Sanitäter eingesetzt werden, was daran scheiterte, dass ich kein Blut sehen konnte und beim Anblick von Unfallopfern panisch reagierte, statt ruhig und beherzt zuzupacken. Am Ende fuhr ich als Betreuer in einem Schulbus mit.

Harald Martenstein Redakteur des "Tagesspiegels" zur Autorenseite

Wenn ein Rettungssanitäter als Erster am Ort einer Katastrophe eintrifft, wendet er das Prinzip der "Triage" an. Notärzte sind noch nicht da. Überall liegen Verletzte. Der Sanitäter tut nun etwas, das in politischen Zusammenhängen streng verboten ist, er sortiert Menschen nach Kategorien. Diejenigen, die auf den ersten Blick nur leicht verletzt sind, beachtet er nicht weiter, auch wenn sie nach Hilfe rufen. Diejenigen, denen auf den ersten Blick nicht mehr zu helfen ist, rührt er nicht an, auch wenn sie noch leben. Er konzentriert seine knappen Ressourcen an Zeit und Kompetenz auf Verletzte, die seiner Ansicht nach wahrscheinlich zu retten sind, wenn schnell etwas passiert, etwas, das der Sanitäter leisten kann. Vielleicht stoppt er eine Blutung, oder er befreit eine eingeklemmte Person, die in ein paar Minuten erstickt sein könnte. Fehlentscheidungen sind unvermeidlich.

Es geht darum, eine möglichst große Zahl zu retten. Jedes Leben sollte dabei gleich viel wert sein. Würde ich als Helfer ein verletztes Kind einem alten Menschen vorziehen, auch wenn der Alte bessere Chancen hat? Vielleicht. Trotzdem halte ich die Triage für vernünftig, etwas Besseres fällt mir nicht ein.

Auch wenn es darum geht, abgelehnte Asylbewerber in ein womöglich gefährliches Land zurückzuschicken, muss man eine schwierige Entscheidung treffen. In einem Fall fiele mir die Entscheidung leicht. Nämlich dann, wenn diese Person nachweislich selbst gefährlich ist, also Verbrechen einer gewissen Größenordnung begangen oder Anschläge geplant hat. Ich muss hier zwischen zwei Gefahren abwägen, der möglichen Gefahr für den Täter und der für seine möglichen künftigen Opfer. Beide Gefahren sind hypothetisch. Es kann ja durchaus sein, dass dem Täter in, sagen wir, Syrien nichts passiert. Es kann auch sein, dass er sich hier keine weiteren Opfer sucht.

Opfer haben allerdings keine Wahl, sie können sich zum Beispiel einer Vergewaltigung beim Joggen nicht entziehen. Der Täter könnte sich leicht schützen. Er müsste auf Verbrechen in seinem Gastland verzichten, das ist nicht viel verlangt. Täter haben eine Wahl, anders als Opfer. Und ich denke, wie bei der Triage, an die Zahl. Der in seiner Heimat möglicherweise gefährdete Täter aus Syrien ist eine Einzelperson. Die Zahl seiner möglichen Opfer ist nach oben offen. Man kann einwenden, dass dieser Mensch zu Hause vielleicht neue Taten begeht. Die erste Aufgabe unserer Regierung ist es aber, die hier Lebenden zu schützen. Wir können nicht Weltpolizei spielen.

Theoretisch sind inzwischen fast alle für die Abschiebung von Kriminellen, auch die Grünen. Praktisch scheitert es oft daran, dass viele Länder als für die Täter unsicher gelten. Manche Gefährder laufen sogar frei herum. Das widerspricht dem, was ich in meiner kurzen Zeit als Sanitäter gelernt habe. Jedes Leben ist gleich viel wert. Hilf effektiv, so vielen wie möglich.

Wenn ich einen Gefährder vor einer potenziellen Gefahr schütze und damit viele andere einer potenziellen Gefahr aussetze, beide Gefahren sind ähnlich groß, dann ist das keine gute Entscheidung. Es sei denn, man gewichtet die Sicherheit des möglichen Täters höher als die seiner möglichen Opfer.