Tischsitten "Ist das aufrecht genug für dich?"

Lotta ist 13 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 19, 11 und 5 Jahren.

Es gibt viele Situationen, in denen man sich als Vater so fühlt, als sei man aus der Zeit gefallen. Als hänge man Ritualen nach, die von längst ausgestorbenen Völkern einst praktiziert wurden. Zum Beispiel schaue ich gerne Fernsehen. Ich meine: richtig fernsehen. Nicht so netflixen und alles gucken, was einem gerade so einfällt. Stattdessen will ich pünktlich um 20.15 Uhr den Tatort sehen. Und dann altkluge Kommentare über die Handlung abgeben. Etwa wundere ich mich immer, dass Tatort-Kommissare grundsätzlich versuchen, die Täter im Alleingang zu stellen, und dann den flüchtenden Verdächtigen über Mauern und Zäune verfolgen müssen, wobei dieser natürlich entkommt.

Um einen Tatort pünktlich zu beginnen, muss man pünktlich zu Abend essen. Ich sage immer, dass nur Schweine an den Futtertrog gehen, wann sie wollen. Eine Familie aber isst gemeinsam. Und man redet miteinander.

Wenn ich die Kinder zum Essen rufe, sagt Lotta immer: "Ich geh noch mal schnell auf die Toilette." Und das dauert etwas. "Lotta, komm aus der Toilette!", rufe ich. Dann kommt Lotta und setzt sich – und zwar so lässig, dass ich mich wundere, dass sie dabei nicht vom Stuhl rutscht. Ich sage: "Mach mal einen geraden Rücken." Lotta schaut mich an, als sei sie aus einem hundertjährigen Schlaf erwacht und ich das erste Wesen, das sie erblickt. Demonstrativ streckt sie den Rücken durch und sagt: "Ist das aufrecht genug für dich?" Ich bin aber meist schon weiter in meinem Benimmkurs: "Nimm die Ellbogen vom Tisch." Lotta lässt einen Ellbogen vom Tisch rutschen, dabei fällt ihr fast ihre gesamte Frisur in den Teller. Ich aber sage: "Greif doch mal das Messer richtig, das hält man wie einen Füller, nicht wie einen Griffel." Und dann: "Man legt die linke Hand auf den Tisch!" Ich selbst nehme gleichzeitig eine vorbildliche Bei-Tisch-Körperhaltung an und sitze wie ein Soldat. Ich erkläre, wie wichtig es sei, dass man mit Kindern auch mal in ein ordentliches Restaurant gehen könne, ohne dass man sich für sie schämen müsse. Ich sage, dass man später mal für einen Proll gehalten werde, wenn man keinen Benimm habe. "Aber vielleicht bin ich ja auch ein Proll", sagt Lotta. Ich erinnere mich dann an die Zeit, als ich selbst so da saß, wenn meine Eltern mich maßregelten, weil ich am Tisch nicht die richtigen Manieren zeigte. Daher kenne ich überhaupt nur das Wort "Griffel". Mein Vater sagte das immer, wenn er mich ermahnte. Meine Eltern sind fast verzweifelt an meinen Tischmanieren. Ich frage mich, ob, wenn ich heute im Restaurant sitze, die Leute am Nebentisch tatsächlich über meinen krummen Rücken tuscheln. Ist das Abendessen vorbei, springt Lotta (wie ihre Schwestern) vom Tisch auf, und ich sage ihr, man springe nicht vom Tisch auf.

Und schließlich gucke ich Tatort und sehe, dass die Kommissare immer ihren Ellbogen auf dem Tisch haben, während sie im Restaurant lustlos im Essen herumstochern. Und wenn sie plötzlich keine Lust mehr haben oder zu einer Leiche gerufen werden, springen sie auf, verlassen eilig das Lokal und warten eigentlich nie, bis der Kellner mit der Rechnung kommt.

Hätten die doch mal Eltern gehabt, die mit ihnen am Abendbrottisch so richtig gute Gespräche geführt haben, denke ich: so wie ich sie führe. Meine Kinder haben es wirklich gut.