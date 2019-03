Die großen Fragen der Liebe Hat er eine gespaltene Persönlichkeit?

Die Frage: Sandra hat Werner im Studentenwohnheim kennengelernt; er ist aufmerksam, witzig und scheint sich sogar für ihr Studium zu interessieren, Ökotrophologie, wofür ihre bisherigen Partner nur abfällige Bemerkungen übrighatten. Als Sandra zum ersten Mal bei Werners Eltern zu Hause eingeladen ist, bewundert sie deren Haus in Passau mit Blick über den Inn. Aber Werner verändert sich plötzlich, und Sandra kommt damit nicht zurecht: Kaum hat er die Schwelle seines Elternhauses überschritten, verwandelt sich der zugewandte junge Mann in einen muffigen Teenager. Er sitzt auf dem Sofa, vor sich den Bildschirm seines Smartphones, Kopfhörer in den Ohren, und nimmt nicht an Gesprächen teil. Kann es an seiner Mutter liegen, die wirklich etwas viel redet?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden