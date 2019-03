Brownies mit Sesampaste Schokolade, zum Schmelzen schön

Brownies sind zuckersüß und weich und leisten in keiner Weise Widerstand, wenn man sie verschlingt. Aber gibt man ein bisschen Sesampaste dazu, genauer: Tahini, lassen sie ihre Gefälligkeit hinter sich und bekommen den Hauch einer bitteren Note. Ein Sesam-Brownie ist immer noch das Sonnenscheinchen unter den Desserts, aber ein Sonnenscheinchen, das vielleicht auch schon den einen oder anderen Rückschlag im Leben erlitten hat. Ich habe das Rezept in einem hier bereits zitierten Kochbuch mit dem Titel Palestine on a Plate gefunden. Es ist ein wunderbares Rezept, ein Meisterstück der Autorin Joudie Kalla. Folgt man allerdings ihren Mengenangaben, kann man sich eine Woche lang von Brownies ernähren. Ich habe die Mengen also um die Hälfte reduziert.

Den Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Eine Backform mit Backpapier oder Alufolie auslegen. Schokolade und Butter in einem kleinen Topf im Ofen langsam zergehen lassen oder auf sehr niedriger Flamme auf dem Herd. Wenn beides geschmolzen ist, gibt man die Masse zusammen mit Zucker in eine Schüssel und vermengt alles gut. Dann das Mehl hinzufügen. Schließlich Eier in den Teig schlagen, gut verrühren. Teigmasse in die Backform gießen, mit einem Löffel die Oberfläche glatt streichen. Man kann die Backform jetzt ein paarmal sanft auf eine Arbeitsfläche schlagen, sodass mögliche Luftblasen im Teig sich auflösen. Tahini gleichmäßig auf die Teigoberfläche klecksen und mit einer Messerspitze oder einem Zahnstocher so in den Teig einarbeiten, dass eine Marmorierung entsteht. 40 Minuten lang backen. Währenddessen immer wieder nachschauen, ob die Brownies doch schon früher aus dem Ofen müssen – sie dürfen nicht zu trocken werden und sollen sich bis zum Schluss etwas, Entschuldigung, leicht Wabbeliges bewahren.

Brownies mit Sesampaste

Zutaten für eine Backform von 20 x 25 cm: 250 g dunkle Schokolade, 250 g gesalzene Butter, 250 g Zucker, 80 g Mehl, 6 Eier, 5 EL Sesampaste