In New York dürfen Menschen nicht mehr wegen ihrer Frisur kritisiert werden, dies hat der städtische Ausschuss für Menschenrechte beschlossen. Die Agentur dpa meldet: "In Schulen, auf öffentlichen Plätzen und am Arbeitsplatz fallen abschätzige Kommentare oder Aufforderungen zu neuen Frisuren unter Rassendiskriminierung. Möglich sind Strafen bis 250.000 Dollar."

