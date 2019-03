Pakete Postgeheimnis

Nichts, glaube ich, deutet darauf hin, dass ich je shoppingsüchtig gewesen bin. Aber päckchensüchtig bin ich wahrscheinlich. Mein Wohlbefinden bessert sich ungemein, wenn ein Päckchen für mich eingetroffen ist – natürlich nur für kurze Zeit, so ist das ja bei Suchtmitteln. Kaum ein Anruf in meinem Büro macht mich so froh wie der der Kollegen vom Empfang, die die Post entgegennehmen: "Da ist ein Päckchen für dich, holst du es bitte?"

