Anna Wintour "Stimmt es, dass Sie sich während der Pariser Modewochen zweimal am Tag die Haare machen lassen?" "Nein, nur einmal"

Anna Wintour eilt der Ruf voraus, so einflussreich wie schwierig zu sein. Flache Schuhe, so heißt es zum Beispiel, könne sie überhaupt nicht leiden, ebenso wenig schwarze Kleidung. Ihre zweite Assistentin nimmt uns in Empfang, sie trägt sowohl flache Schuhe als auch ein komplett schwarzes Outfit: Offenbar ist die berühmteste Chefin der Modewelt in manchen Punkten doch gnädiger als behauptet.

Sie residiert in einem gläsernen Hochhaus, das sich 540 Meter über Ground Zero erhebt: dem One World Tower, New York. Der Aufzug bringt uns in den 28. Stock, wo zwei Mitarbeiterinnen ihres Presseteams warten. In dieser Hinsicht zumindest stimmt der Film Der Teufel trägt Prada, der angeblich auf ihrer Person basiert: Die Chefredakteurin der Vogue beschäftigt gleich mehrere junge, stylishe Assistentinnen. Durch eine Glastür treten wir in ein eher unglamouröses Großraumbüro mit beigefarbenem Teppich und Neonleuchten. Ihr Büro liegt am Ende des Korridors.

Anna Wintour erhebt sich hinter ihrem Mahagonischreibtisch und streckt ihre Hand zur Begrüßung aus. 69 Jahre alt ist sie, eine schmale Frau, die nicht zu altern scheint. Sie lächelt.

Heute trägt sie wieder ihren "Anna"-Look: ein knöchellanges Seidenkleid mit bunten Blumen von Prada, eine dreigliedrige Kette aus großen, bunten Perlen, eine Apple Watch und, natürlich, diesen berühmten Bob, in dem kein Haar dem Zufall überlassen wird. Ihre Sonnenbrille, ohne die man sie selten in der Öffentlichkeit sieht, liegt auf dem Schreibtisch neben iPad und Laptop. Durch die tiefen Fenster kann sie auf die Straßen von Lower Manhattan hinabsehen.

Bevor wir mit dem Interview beginnen, überlegt sie laut, ob sie schon einmal mit einem deutschen Magazin gesprochen hat. Nein, sagt sie, es muss das erste Mal sein. Sie beugt sich vor.

ZEITmagazin: Frau Wintour, Sie wurden weltweit eine Legende, als der Film Der Teufel trägt Prada 2006 in die Kinos kam. Er basierte auf einem Buch, das eine frühere Assistentin von Ihnen geschrieben hatte. Eine der Figuren, Miranda Priestly, ist die grausame Chefin eines Modemagazins und trägt gern Prada ...

Anna Wintour: Das war nichts als eine Geschichte.

ZEITmagazin: Haben Sie den Film denn gesehen?

Anna Wintour, 69, wuchs in London auf und machte nach der Schule zunächst eine Ausbildung im Luxuskaufhaus Harrod’s. Sie arbeitet seit 1970 im Modejournalismus, unter anderem für Harper’s Bazaar und das New York-Magazin. Seit mehr als 30 Jahren leitet sie die amerikanische Vogue. Aus ihrer mittlerweile geschiedenen Ehe mit einem Kinderpsychologen hat Wintour eine Tochter und einen Sohn.

Wintour: Ich war mit meiner Tochter bei der Premiere. Wir trugen beide Prada und haben uns sehr amüsiert.

ZEITmagazin: Was hat Sie daran amüsiert?

Wintour: Der Film war einfach lustig. Ich habe mich auch ein paarmal mit Miuccia (Prada, Anm. d. Red.) beim Mittagessen über ihn unterhalten. Wenn andere Dinge erfinden und ihre Vorstellungen davon, wie man angeblich sei, in die Welt setzen wollen – von mir aus. Man darf sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, zu wissen, wann man über etwas lachen sollte und wann man etwas hinter sich lassen sollte.

ZEITmagazin: Sie gelten als unnahbar und wurden von manchen Zeitungen als "nuclear Wintour" beschrieben. Stören Sie solche Zuschreibungen?

Wintour: Ich denke nicht darüber nach, es sei denn, es ist so skandalös, dass ich mich darum kümmern muss. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit und gebe mein Bestes. Ich versuche, meine Mitarbeiter und Leser mit Respekt zu behandeln. Ich bin sehr dankbar, diese großartige Plattform zu haben, und sehe es als meine Verantwortung, sie zu nutzen. Da kann ich mir keine Sorgen über irgendwas machen, was die Boulevardzeitungen schreiben.

ZEITmagazin: Wie würden Sie Ihren Führungsstil denn selbst beschreiben?

Wintour: Ich bin direkt, ich bin geradeheraus, ich bin deutlich. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die Entscheidungen nicht schnell getroffen haben, und daraus gelernt: Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der klar kommuniziert, versteht man, was derjenige will – selbst wenn man diese Entscheidung nicht teilt. Ich glaube, dass das sehr hilfreich für andere ist.

ZEITmagazin: Wie suchen Sie Ihre Mitarbeiter aus?

Wintour: Ich mag Menschen, die mir widersprechen. Ich mag Diskussionen mit vielen verschiedenen Meinungen. Ich mag es, von interessanten Menschen umgeben zu sein. Wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe, frage ich mich immer: Werde ich mich freuen, wenn dieser Mensch in mein Büro reinkommt? Das sind meine Kriterien.

ZEITmagazin: Viele Leute, die sich bei Ihnen vorstellen, machen sich vorher Gedanken über ihre Kleidung. Beurteilen Sie jemanden denn danach, was er oder sie trägt?

Wintour: Natürlich fällt es einem auf. Aber was jemand anzieht, hat vor allem etwas mit der eigenen Individualität zu tun. Ich finde es dann interessant, wenn ich das Gefühl bekomme, dass sich jemand nicht für mich auf eine bestimmte Art kleidet, sondern für sich. Dass der Stil echt und authentisch ist.

ZEITmagazin: Glauben Sie, dass man Sie anders wahrnehmen würde, wenn Sie ein Mann wären?

Wintour: Sie meinen, ob es dann weniger Klischees über mich gäbe? Vielleicht. Aber ich bewege mich in einer Welt, in der viele Frauen arbeiten. Die Modewelt ist, glaube ich, sehr frauenfreundlich. Denken Sie an Karl Lagerfeld. Es gab über ihn mehr Klischees als über irgendwen, und er war ein Mann!

ZEITmagazin: Lagerfeld ist erst vor Kurzem gestorben, am 19. Februar 2019. Sein Tod wirkt wie das Ende einer Ära.

Wintour: Karl spielte in seiner eigenen Liga. Er hat definiert, was ein Designer des 21. Jahrhunderts ist, und er hat es stets mit Humor und Freude getan. Ihn zu verlieren ist doppelt schmerzhaft, weil er die Liebe zu seiner Arbeit und die Freude an der Welt nie verloren hat. Sein Tod bedeutet das Ende einer Ära von Kunsthandwerkern, die alles konnten. Er hat die Seele der Mode verkörpert: rastlos, zukunftsorientiert und immer am Puls der Zeit. Während viele seiner Zeitgenossen Zuflucht bei den großen Modehäusern gesucht haben, hat er sich als vielleicht vielseitigster Freelancer der Welt verwirklicht und mit unglaublicher Energie für verschiedene Labels entworfen. Ich habe mal im Scherz gesagt, dass Karl eine One-Man-Supermarke war. Genauso unverwechselbar wie das Chanel-Kostüm, dem er ein zweites Leben einhauchte.

ZEITmagazin: Sie waren eng befreundet. Was hat er Ihnen persönlich bedeutet?

Wintour: Über die Jahrzehnte haben wir viele Abenteuer und Rückschläge zusammen erlebt, er war ein wahrer und treuer Freund. In den wichtigsten, emotionalsten Momenten meines Lebens habe ich seine wunderschönen Kleider getragen: bei meiner Hochzeit, bei den Hochzeiten meiner Kinder, als ich von der Queen zur Dame geadelt wurde, bei der Beerdigung von Franca Sozzani (der früheren Chefredakteurin der italienischen Vogue, Anm. d. Red.). Zum einen, weil ich seine Entwürfe so geliebt habe und sie so gut ausdrücken, wer ich war oder sein wollte. Zum anderen wegen Karl. Wenn ich seine Kleider anzog, hatte ich das Gefühl, ihm nahe zu sein; so als ob sie mich in diesen besonderen Momenten wie ein Freund beschützen würden. Jetzt, wo er weg ist, hilft es mir zu wissen, dass ich ihn dort immer noch finden werde.