Europäische Union Kann man die EU lieben?

Die Europäische Union hat viel mit Anekdoten zu tun. Europa-Fans erzählen gerne niedliche Geschichten, die von Ferienhäuschen in Belgien handeln, die man ganz ohne Geldwechsel und Grenzkontrollen besuchen kann, vom Schüleraustausch nach Sevilla, von jemandem, der jemanden kennt, der mal Interrail durch die Slowakei gemacht hat. Diese Anekdoten wollen immer beweisen, wie sehr die Europäische Union unser tägliches Leben bereichert, weil sie für Freiheit und Freizügigkeit steht. Ich habe natürlich auch eine Europa-Anekdote, sie hat mit einer elsässischen Fähre, französischem Schokopudding und einem betrunkenen Frédéric Beigbeder zu tun. Mehr werde ich nicht erzählen, ich hasse Anekdoten. Dafür liebe ich die EU.

Alles oder nichts In dieser Kolumne schreibt die Autorin und Radiomoderatorin Sophie Passmann, 25, regelmäßig über Dinge, die sie entweder mag oder eben nicht

Ich weiß, die Europäische Union lieben ist ein starkes Wort, es ist ein bisschen kitschig, schrammt an treudoofer Obrigkeitshörigkeit vorbei, scheint die vielen undemokratischen und realpolitischen Makel auszublenden, die das System hat. Natürlich ist damit nicht die echte Liebe gemeint, die Menschen dazu veranlasst, gemeinsam Ferienhäuschen in Belgien zu besuchen, oder die Borussia Dortmund seinen Fans verspricht. Es ist die einfache, selbstdarstellerische Liebe, bei der es vor allem um einen selbst geht und nicht um das, was man liebt.

Diese Liebe passt auf einen Kapuzenpullover. Wer zeigen will, dass er oder sie proeuropäisch und postmodern ist, trägt seit ein paar Monaten den blauen Pullover mit den gelben Sternen, es ist vielleicht das einzige Kleidungsstück, auf das sich von FDP bis SPD gerade alle im Bundestag einigen können (auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz trug ihn zudem deren Chef Manfred Ischinger). Wer diesen Pullover trägt, bedient sich ausnahmsweise mal keiner Metaebene und keiner Ironie, es ist das aufrichtige Bekenntnis zu einem System, das installiert wurde, um ein ziemlich bewährtes Konzept zu verbreiten: Frieden. Auch das klingt schon wieder kitschig und treudoof, aber so ist das eben manchmal mit Bekenntnissen.

Es ist sehr leicht, diesen Pullover und den EU-Hype wahnsinnig albern zu finden. Er ist ein bisschen plakativ, ein bisschen selbstdarstellerisch, ein bisschen zu einfach für die Wichtigkeit, die der Europäischen Union zukommt. Dabei ist das einzig Beunruhigende an diesen Pullovern, dass sie funktionieren. Wäre unsere politische Kultur europäischer, wäre das Bekenntnis zur EU und zu den dazugehörigen Privilegien an jeder Stelle ein Lippenbekenntnis. Nichts an diesen Pullovern wäre dann interessant, die Selbstdarstellung würde am Konsens scheitern. Man könnte sagen, wir haben uns die Sache mit diesen Pullis selbst eingebrockt. Jede politische Kultur bekommt das Kleidungsstück, das sie verdient.

Denn die aufdringliche Einfachheit, mit der von einer Gruppe Menschen auf einmal die EU abgefeiert wird, mit der ohne die Flucht in die Ironie von Liebe zur EU gesprochen wird, ist schlicht die Gegenbewegung zu einer antieuropäischen Bewegung unglaublicher Gleichgültigkeit. Nationalisten in ganz Europa tragen sie stolz vor sich her, als wäre die Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen System bereits eine radikale und vor allem kluge Position. Sie nutzen dabei jede Freiheit, die die EU ihnen bietet, um genau diese Freiheit zu dementieren und einzuschränken. Nationalisten in ganz Europa kämpfen für weniger Europa, das muss man sich mal vorstellen. Statt sich also an Pullis und dem großen Wort Liebe abzuarbeiten, wäre es vermutlich sinnvoller, gegen die zu argumentieren, die das Bekenntnis zur EU überhaupt erst wieder nötig gemacht haben. Europa ist eine gute Idee, sie steht für Frieden, Ferienhäuschen und französischen Schokopudding. All diese Dinge kann man bedenkenlos lieben.